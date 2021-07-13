Аваков подав у відставку, протести на Кубі, пожежа в ковідній лікарні Іраку. Теленовини ВВС

49 хвилин(и) тому

У випуску:

Аваков подав у відставку. Він керував міністерством внутрішніх справ з лютого 2014-го року.

Понад 90 загиблих у пожежі в Іраку. Тимчасове ковідне відділення вигоріло вщент.

На Кубі відбулись протести проти влади, учасників арештовують.

Ліс для жінок в Індонезії.

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