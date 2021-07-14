Відставка "вічного міністра" Авакова. Реакція соцмереж

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Ввечері у вівторок, 14 липня, Арсен Аваков подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ.

МВС Аваков очолював понад сім років - свою посаду він зберігав і за президентства Петра Порошенка, і за часів Володимира Зеленського, через що його нерідко називали "вічним міністром".

Уже відомо, що потенційною заміною Авакова на чолі МВС є депутат від "Слуги народу" та голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський - його кандидатуру напередодні запропонував президент.

Що про все це пишуть в соцмережах?

"Знову немає нічого вічного у світі"

Повірити у відставку Авакова, чутки про яку упродовж останніх років з'являлися неодноразово, але так і не втілювалися в реальність, одразу повірити змогли не всі.

"А їх сайт часом не зламали?", - запитала журналістка Тетяна Микитенко, маючи на увазі сайт МВС, де оприлюднили рішення.

Журналіст Данило Мокрик пожартував, що причиною відставки Авакова може бути лише те, що "міністерства внутрішніх справ більше не буде".

Олена Трибушна, шеф-редакторка 24 каналу, своєю чергою, пише, що "жарт про те, що 1 вересня підуть до школи діти, які ніколи не жили в країні, де Аваков не був головою МВС, втратив актуальність".

На її думку, відставка є "ритуальною жертвою до п'ятої річниці загибелі Павла Шеремета, вбивць якого Аваков так і не знайшов".

"Тепер знову немає нічого вічного у світі. Було і нема", - додала Трибушна.

Чимало користувачів соцмереж жартують, що навіть попри відставку Авакова мітингувальники на акціях протесту все одно скандуватимуть кричалку "Аваков - чорт!", яка стала популярною в останні роки.

А у Twitter тим часом уже жартома фантазують, якою може стати Україна після відставки очільника МВС.

Дмитро Чекалкін припускає, що Аваков іде з посади міністра, аби позмагатися за посаду мера Харкова.

"31 жовтня 2021 року вибори мера Харкова, трішки більше ніж три місяці до виборів. Аваков іде з посади міністра МВС. Зустрічайте нового мера", - пише він.

Депутатка від "Слуги народу" Ліза Богуцька вважає, що іще жоден міністр не йшов з посади із таким резонансом, і зауважує, що в Авакова були свої "плюси і свої мінуси".

При цьому, зауважила Богуцька, за відставку і призначення нового очільника МВС ще треба проголосувати.

"А судячи з учорашнього голосування за канабіс, на нас чекає ще купа сюрпризів з відставкою Арсена Борисовича".

Народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук називає відставку Авакова цілком очікуваною.

"Арсен Аваков надто довго знаходиться на позиції міністра. Навіть не питання, добре він працює, чи погано - 7 років на посаді міністра це неадекватно довго [...] Водночас Офіс президента продовжує гонитву за рейтингами і відставка Авакова для них дуже вигідна. Вона буде позитивно сприйнята широкими колами виборців, які щодня переконуються, що глобальних реформ в Національній поліції і системі МВС, на жаль, не відбулося", - пише пан Осадчук.

Вадим Денисенко вбачає у рішенні про відставку Авакова спробу побудови на 100% лояльної президенту вертикалі влади.

"Відставка Авакова це не просто завершення епохи. Це початок побудови (спроби побудови) столичної вертикалі, де будуть тільки ті, кого Зеленський вважає на 100% своєю людиною [...] Він змінює міністрів, які не на 100% є його людьми".

Віктор Трепак тим часом звертає увагу і на символічний підтекст відставки.

"Доволі знакова деталь: Арсен Аваков - це останній "міністр Майдану". Його відставка "розриває" безпосередній зв'язок Уряду з Революцією Гідності", - пише він.

На думка пана Трепака, попри всі претензії до Авакова, його відомство тривалий час було серйозним стабілізуючим фактором української політики. Але тепер це зміниться.

"Після відставки Авакова МВС перестане бути тим державним органом, яким є зараз. Хто б не прийшов на місце Авакова, він не зможе забезпечити виконання МВС тих функцій, які воно виконувало. Йдеться передусім про функцію забезпечення політичної стабільності в державі. З відставкою Авакова цей фактор зникає, а щонайменше - нівелюється".

Та поки одні користувачі діляться своїми роздумами про рішення Авакова, інші - не приховують втоми від кількості публікацій на цю тему.