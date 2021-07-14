Найкращі серіали за версією премії "Еммі". Список номінантів
У Лос-Анджелесі оголосили номінантів 73-ї премії "Еммі", яка вважається телевізійним аналогом "Оскара".
Лідерами за кількістю номінацій в різних категоріях цьогоріч стали серіали "Корона", "Мандалорець" і "Ванда Віжн".
Переможців оголосять під час урочистої церемонії, яка 19 вересня проходитиме в Лос-Анджелесі.
Публікуємо список претендентів на перемогу у основних категоріях - із повним переліком номінантів можна ознайомитися на сайті премії.
Найкращий драматичний серіал
- "Хлопаки" (The Boys)
- "Корона" (The Crown)
- "Мандалорець" (The Mandalorian)
- "Поза" (Pose)
- "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)
- "Бріджертони" (Bridgerton)
- "Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country)
- "Це ми" (This Is Us)
Найкращий комедійний серіал
- "Темніють" (Black-ish)
- "Кобра Кай" (Cobra Kai)
- "Емілі в Парижі" (Emily in Paris)
- "Хитрощі" (Hacks)
- "Бортпровідниця" (The Flight Attendant)
- "Метод Комінскі" (The Kominsky Method)
- "Пен15" (PEN15)
- "Тед Лассо" (Ted Lasso)
Найкращий мінісеріал
- "Я можу знищити тебе" (I May Destroy You)
- "Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown)
- "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit)
- "Підземна залізниця" (The Underground Railroad)
- "ВандаВіжн" (WandaVision)