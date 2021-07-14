Найкращі серіали за версією премії "Еммі". Список номінантів

7 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів 73-ї премії "Еммі", яка вважається телевізійним аналогом "Оскара".

Лідерами за кількістю номінацій в різних категоріях цьогоріч стали серіали "Корона", "Мандалорець" і "Ванда Віжн".

Переможців оголосять під час урочистої церемонії, яка 19 вересня проходитиме в Лос-Анджелесі.

Публікуємо список претендентів на перемогу у основних категоріях - із повним переліком номінантів можна ознайомитися на сайті премії.

Найкращий драматичний серіал

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Кадр із серіалу "Корона"

"Хлопаки" (The Boys)

"Корона" (The Crown)

"Мандалорець" (The Mandalorian)

"Поза" (Pose)

"Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)

"Бріджертони" (Bridgerton)

"Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country)

"Це ми" (This Is Us)

Найкращий комедійний серіал

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Кадр із серіалу "Метод Комінскі"

"Темніють" (Black-ish)

"Кобра Кай" (Cobra Kai)

"Емілі в Парижі" (Emily in Paris)

"Хитрощі" (Hacks)

"Бортпровідниця" (The Flight Attendant)

"Метод Комінскі" (The Kominsky Method)

"Пен15" (PEN15)

"Тед Лассо" (Ted Lasso)

Найкращий мінісеріал

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Кадр із серіалу "Ферзевий гамбіт"

"Я можу знищити тебе" (I May Destroy You)

"Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown)

"Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit)

"Підземна залізниця" (The Underground Railroad)

"ВандаВіжн" (WandaVision)