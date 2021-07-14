Найкращі серіали за версією премії "Еммі". Список номінантів

Найкращі серіали за версією премії "Еммі". Список номінантів

Автор фото, Getty Images

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів 73-ї премії "Еммі", яка вважається телевізійним аналогом "Оскара".

Лідерами за кількістю номінацій в різних категоріях цьогоріч стали серіали "Корона", "Мандалорець" і "Ванда Віжн".

Переможців оголосять під час урочистої церемонії, яка 19 вересня проходитиме в Лос-Анджелесі.

Публікуємо список претендентів на перемогу у основних категоріях - із повним переліком номінантів можна ознайомитися на сайті премії.

Найкращий драматичний серіал

Автор фото, Netflix

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Кадр із серіалу "Корона"

  • "Хлопаки" (The Boys)
  • "Корона" (The Crown)
  • "Мандалорець" (The Mandalorian)
  • "Поза" (Pose)
  • "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale)
  • "Бріджертони" (Bridgerton)
  • "Країна Лавкрафта" (Lovecraft Country)
  • "Це ми" (This Is Us)

Найкращий комедійний серіал

Автор фото, Netflix

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Кадр із серіалу "Метод Комінскі"

  • "Темніють" (Black-ish)
  • "Кобра Кай" (Cobra Kai)
  • "Емілі в Парижі" (Emily in Paris)
  • "Хитрощі" (Hacks)
  • "Бортпровідниця" (The Flight Attendant)
  • "Метод Комінскі" (The Kominsky Method)
  • "Пен15" (PEN15)
  • "Тед Лассо" (Ted Lasso)

Найкращий мінісеріал

Автор фото, Netflix

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Кадр із серіалу "Ферзевий гамбіт"

  • "Я можу знищити тебе" (I May Destroy You)
  • "Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown)
  • "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit)
  • "Підземна залізниця" (The Underground Railroad)
  • "ВандаВіжн" (WandaVision)

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