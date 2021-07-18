"Золоту пальмову гілку" Канн отримав французький горор "Титан"

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Тріумфаторка Каннського кінофестивалю - режисерка "Титана" Джулія Дюкорно

"Золоту пальмову гілку" - головний приз 74-го Каннського кінофестивалю - отримав психологічний трилер "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно.

Дюкорно в 2016 році прославилася своїм дебютним горором з елементами канібалізму "Сире", а "Титан" став іще більш шокуючим - повідомляли, що на показі фільму в Каннах кільком десяткам глядачів стало погано.

Стрічка розповідає історію молодої жінки-вбивці, яка займається сексом з автомобілями, переживши автокатастрофу в дитинстві.

Гран-прі Каннського кінофестивалю, другу за значимістю нагороду, отримали дві картини: іранський фільм "Герой" режисера Асгара Фархаді і фільм "Купе номер 6" фінського режисера Юхо Куосманена.

Нагорода за кращу режисуру дісталася французу Леосу Караксу. Його мюзикл "Аннетт" про подружню пару стендап-коміка (Адам Драйвер) і оперної співачки (Маріон Котіяр) відкривав програму фестивалю 6 липня і вважався одним з основних претендентів на головний приз. А музику до фільму написали брати Рассел і Рон Мейл з популярного в 1980-і рок-гурту "Sparks".

Приз журі дістався фільмами "Коліно Ахед" ізраїльського режисера Надава Лапіда і "Пам'ять" тайського режисера Апічатпонга Вірасетакула. Він уже отримував в 2010 році "Золоту пальмову гілку" за картину "Дядечко Бунмі, що згадує свої минулі життя".

"Золоту пальмову гілку" як найкращий актор отримав Калеб Лендрі Джонс, який зіграв у фільмі "Нітрам" ("Nitram") режисера Джастіна Курзеля.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Найкращий актор

Рената Рейнсве отримала "Золоту пальмову гілку" як найкраща актриса за роль у фільмі "Найгірша людина на світі" норвежця Йоакіма Трієра.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рената Рейнсве не могла стримати емоцій

Приз за найкращий сценарій дістався картині "Сядь за кермо моєї машини" ("Drive My Car") японського режисера Рюсуке Хамагуті, знятій за оповіданням Харукі Муракамі.

Почесну "Золоту пальмову гілку" за внесок в кінематограф отримала 58-річна американська акторка і режисерка Джоді Фостер. А італійського режисера Марко Беллоккьо нагородили "Золотою пальмовою гілкою" за "унікальну творчість, яка дала сучасному кінематографу силу і свободу".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джоді Фостер отримала нагороду за внесок у кінематограф

74-й Каннський кінофестиваль став першим повноцінним від початку пандемії в березні минулого року - з легендарною червоною доріжкою в Палаці фестивалів на знаменитій каннській набережній Круазет.