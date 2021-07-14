Нашестя сонечок. Як і чому ці комахи заполонили морське узбережжя України

  • Ліза Жарких
  • для BBC News Україна
Нашестя сонечок. Як і чому ці комахи заполонили морське узбережжя країни

Автор фото, Getty Images

Відпочивальникам на півдні України вже кілька тижнів доводиться ділити пляжі та купатись у морських хвилях разом із сонечками. Комахи, якими зазвичай усі милуються, розмножившись, стали заважати комфортному відпочинку.

Їх не просто багато - їхні укуси більш болісні, ніж комарині. Ми розпитали ентомолога, з чим пов'язана така кількість цих комах та чи можуть вони становити загрозу.

"Багато сонечок - це не дуже приємно"

Херсонка Анастасія Друсінова минулого тижня відпочивала на пляжі Залізного Порту. Дівчина каже, що спочатку побачила кілька комах у воді та вирішила їх врятувати, але потім зрозуміла, що морські хвилі просто усіяні сонечками.

"Вони - по всьому пляжу, у воді, літають усюди, сідають прямо на шкіру. Мене не вкусили, але люди скаржились, що коли довго сидиш на пляжі, на тебе сідає багато сонечок - це не дуже приємно".

Автор фото, Макс Черкасов

Підпис до фото,

Фото, зроблене у Коблево (Миколаївська область)

Ентомолог Руслан Мішустін каже, що через підвищену вологість і велику кількість зелені зросла популяція тлі. У відповідь розмножились сонечка, які харчуються цими шкідниками. Шукаючи, чим ще поживитися, вони почали мігрувати.

"Вони перелітають з місця на місце. Через певний час сонечка мають сісти й опиняються на воді. Вони легкі, тонуть не одразу, і прибоєм їх зносить на узбережжя. Саме під час прибою відбувається скупчення цих комах".

"Звичайно, вони будуть кусатися"

Руслан Мішустін говорить, що укус сонечка не становить небезпеки для здоров'я. Виключенням є рідкісні випадки, коли людина має алергію на один з компонентів слини комахи. Також варто бути обережним і не чухати місце укусу, аби не занести вторинну інфекцію.

"Звичайно, вони будуть кусатися. Для будь-якої комахи один з механізмів пізнання навколишнього світу - це спробувати на смак. А може, це якась гігантська, особливо смачна тля? Ось вони й вирішують це перевірити експериментально".

Автор фото, Тетяна Молчанова

Підпис до фото,

"Вчора на пляжі в Одесі було страшне: і у вухах, і в носі, скрізь... Діти ревіли", - розповідає користувачка Facebook Тетяна Молчанова

Існує багато видів цих комах, понад вісім тисяч. Ті сонечка, які бачив науковець на морських курортах Херсонщини, - семикрапкові, тобто характерні для регіону. Це червона комаха, яка має сім чорних крапочок: по три з кожного боку і одну в центрі.

"Добре, що це наші рідні сонечка, а не азійські, наприклад, які доволі швидко розмножуються на нашій території, менше хворіють від місцевих хвороб і можуть витісняти місцеві види".

Не унікальне явище

Поки є активний сезон міграції і вітер, який сприяє переміщенню, комахи будуть накопичуватися на узбережжі у смужці прибою, каже науковець.

Згодом сонечка мають розподілитися територією. Частина потоне, а ті, яких вибило на берег, знову спробують злетіти. Науковець стверджує: це не унікальне явище, хоча і відбувається не щороку.

Автор фото, Iren Pilipishina

"Один з моїх дитячих спогадів - це купа сонечок на узбережжі. З одним з них я бавлюсь і воно несподівано мене дуже боляче кусає".

Ще одна з причин такої навали комах - жнива. Велику кількість зернових прибрали одночасно, залишивши сонечок без їжі.

Руслан Мішустін каже, що це демонструє необхідність зберегти нерозорані природні території, саме на них мають перерозподілитися комахи.

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