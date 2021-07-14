Нашестя сонечок. Як і чому ці комахи заполонили морське узбережжя України

Ліза Жарких

для BBC News Україна

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Відпочивальникам на півдні України вже кілька тижнів доводиться ділити пляжі та купатись у морських хвилях разом із сонечками. Комахи, якими зазвичай усі милуються, розмножившись, стали заважати комфортному відпочинку.

Їх не просто багато - їхні укуси більш болісні, ніж комарині. Ми розпитали ентомолога, з чим пов'язана така кількість цих комах та чи можуть вони становити загрозу.

"Багато сонечок - це не дуже приємно"

Херсонка Анастасія Друсінова минулого тижня відпочивала на пляжі Залізного Порту. Дівчина каже, що спочатку побачила кілька комах у воді та вирішила їх врятувати, але потім зрозуміла, що морські хвилі просто усіяні сонечками.

"Вони - по всьому пляжу, у воді, літають усюди, сідають прямо на шкіру. Мене не вкусили, але люди скаржились, що коли довго сидиш на пляжі, на тебе сідає багато сонечок - це не дуже приємно".

Автор фото, Макс Черкасов Підпис до фото, Фото, зроблене у Коблево (Миколаївська область)

Ентомолог Руслан Мішустін каже, що через підвищену вологість і велику кількість зелені зросла популяція тлі. У відповідь розмножились сонечка, які харчуються цими шкідниками. Шукаючи, чим ще поживитися, вони почали мігрувати.

"Вони перелітають з місця на місце. Через певний час сонечка мають сісти й опиняються на воді. Вони легкі, тонуть не одразу, і прибоєм їх зносить на узбережжя. Саме під час прибою відбувається скупчення цих комах".

"Звичайно, вони будуть кусатися"

Руслан Мішустін говорить, що укус сонечка не становить небезпеки для здоров'я. Виключенням є рідкісні випадки, коли людина має алергію на один з компонентів слини комахи. Також варто бути обережним і не чухати місце укусу, аби не занести вторинну інфекцію.

"Звичайно, вони будуть кусатися. Для будь-якої комахи один з механізмів пізнання навколишнього світу - це спробувати на смак. А може, це якась гігантська, особливо смачна тля? Ось вони й вирішують це перевірити експериментально".

Автор фото, Тетяна Молчанова Підпис до фото, "Вчора на пляжі в Одесі було страшне: і у вухах, і в носі, скрізь... Діти ревіли", - розповідає користувачка Facebook Тетяна Молчанова

Існує багато видів цих комах, понад вісім тисяч. Ті сонечка, які бачив науковець на морських курортах Херсонщини, - семикрапкові, тобто характерні для регіону. Це червона комаха, яка має сім чорних крапочок: по три з кожного боку і одну в центрі.

"Добре, що це наші рідні сонечка, а не азійські, наприклад, які доволі швидко розмножуються на нашій території, менше хворіють від місцевих хвороб і можуть витісняти місцеві види".

Не унікальне явище

Поки є активний сезон міграції і вітер, який сприяє переміщенню, комахи будуть накопичуватися на узбережжі у смужці прибою, каже науковець.

Згодом сонечка мають розподілитися територією. Частина потоне, а ті, яких вибило на берег, знову спробують злетіти. Науковець стверджує: це не унікальне явище, хоча і відбувається не щороку.

Автор фото, Iren Pilipishina

"Один з моїх дитячих спогадів - це купа сонечок на узбережжі. З одним з них я бавлюсь і воно несподівано мене дуже боляче кусає".

Ще одна з причин такої навали комах - жнива. Велику кількість зернових прибрали одночасно, залишивши сонечок без їжі.

Руслан Мішустін каже, що це демонструє необхідність зберегти нерозорані природні території, саме на них мають перерозподілитися комахи.