На Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей від повені

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Закарпатська ОДА

На Закарпатті 12-річна Тетяна Тулайдан врятувала свого 7-річного братика і ще трьох сусідських дітей від повені, яка виникла внаслідок потужних злив. Так про вчинок дівчинки у фейсбуці розповів керівник Закарпатської обладміністрації Анатолій Полосков.

"Гляньте у ці очі - в них немає страху. Це очі справжнього героя - Тетяни зі Стебного, що на Рахівщині. Юна дівчина, не злякавшись грози і страшної стихії, врятувала свого братика та трьох сусідських дітей. Коли їхні батьки працювали в полі, а вода почала різко прибувати до будинку, Тетяна не розгубилася", - написав Полосков.

За його словами, дівчинка вимкнула електрику вдома, взяла 7-річного братика Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки.

Там були ще троє наляканих дітлахів, а води в хаті вже було по коліна.

Школярка забрала дітей, заспокоїла їх та провела на другий поверх свого будинку, де вони були в безпеці і чекали на дорослих.

"Вчинок Тетяни - це приклад для нас, дорослих, котрий заслуговує на те, аби про нього знали всі. Я, як тато, навіть не можу уявити, що переживали в той момент батьки, яких не було вдома, і вони розуміли рівень небезпеки. Тетяна Тулайдан - маленька геройка з великим серцем", - сказав чиновник.

Потужні зливи накрили Закарпаття кілька днів тому - через сильні дощі з берегів вийшли місцеві річки.

Вода затопила будинки та подвір'я, підмила дороги і пошкодила важливу інфраструктуру, розповідали в ДСНС.

Автор фото, ДСНС