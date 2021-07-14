Рада перейменувала День захисника на День захисників та захисниць

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Міоноборони

Депутати підтримали законопроєкт №2325, яким передбачене перейменування Дня захисника України, який відзначається 14 жовтня, на День захисників та захисниць.

За це рішення проголосували 317 депутатів.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що попередня назва свята - "День захисника України" - не повністю передавала його суть та зміст, адже Україну боронили також і жінки.

"Мова є важливим кодом, через який формується бачення суспільства про історію, культуру та традиції свого народу. Тому вживання коректних назв дозволяє адекватно відобразити роль обох статей - і жінок, і чоловіків у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України".

Ініціаторкою ухвалення законопроєкту є представниця "Слуги народу" Марина Бардіна.

"У 2008 році на службі в ЗСУ перебувало 1800 жінок, наразі ж службу проходить 31 757 жінок. Жінки все частіше стають на захист нашої держави, а отже, ми будемо забезпечувати більше можливостей для них на рівні з чоловіками нести службу в ЗСУ", - цитує Бардіну сайт "Слуги народу".

Україна почала офіційно відзначати День захисника у 2015 році - тоді ж влада скасувала святкування Дня захисника вітчизни (23 лютого).

Дата відзначення Дня захисника України - 14 жовтня - збігається з християнським святом Покрови.

За часів Запорізької Січі свято називалося Козацька Покрова. Для січовиків Богородиця була заступницею і покровителькою, а Покрова символізувала своєрідний небесний щит, захист від ворогів.

Пізніше військовий символізм свята взяли собі на озброєння бійці армії УНР в 1917-1920 роках.

А в 1940-х Покрову стали вважати своєю бійці Української повстанської армії.