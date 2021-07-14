Прапор талібів - над кордоном Афганістану і Пакистану

26 хвилин(и) тому

Автор фото, TWITTER Підпис до фото, Відео з підняттям прапора талібів шириться у соцмережах

Прапор талібів підняли у ключовому пункті пропуску між Афганістаном і Пакистаном. "Талібан" заявив, що взяв це місце під свій контроль.

Відео, поширене у соцмережах, показує, як білий прапор майорить над пунктом Спін Болдак у провінції Кандагар.

Афганський уряд заперечує, що прикордонний пункт захопили. Хоча на фото у соцмережах видно, як бойовики спілкуються з пакистанськими прикордонниками.

Джерела ВВС повідомили, що "Талібан" взяв цю ділянку кордону без жодного спротиву.

За останні тижні таліби захопили низку територій Афганістану, включно з постами на кордоні з Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном.

Це сталося після того, як президент США Джо Байден заявив, що Америка виводить свої війська з Афганістану. Він встановив дедлайн - 11 вересня.

Контроль талібів

Прикордонний пункт, що розділяє афганське місто Спін Болдак в провінції Кандагар з одного боку і пакистанське місто Чаман з іншого, є другим за завантаженістю пунктом перетину між країнами.

Він пов'язує Кандагар з пакистанськими портами, через який щодня проходить близько 900 вантажівок.

За словами кореспондентки ВВС Ліз Дусет, цей пункт пропуску може стати головним призом талібів - символічним та стратегічним - якщо таліби будуть його далі утримувати.

Це може дати їм значний дохід від торгівлі й забезпечить прямий доступ до районів Пакистану. Там, як відомо, протягом багатьох років базуються лідери та бійці "Талібану".

ВВС не мала можливості перевірити цю інформацію з незалежних джерел, але пакистанські чиновники підтвердили, що таліби прикордонний пункт зайняли.

Журналістам і населенню з боку Пакистану наказали не підходити до кордону. У країні зібралась термінова нарада з питань безпеки, повідомляє репортер ВВС з пакистанського міста Кветта.

Але раніше представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарек Аріан наполягав, що, хоча в районі кордону відбувалися "деякі рухи... сили безпеки відбивали атаку".

Президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв у вівторок, що "хребет" "Талібану" зруйнують", а втрачену територію відвоюють.

Автор фото, Getty Images

Чому США виводять війська?

За словами президента США, американські військові вже давно виконали початкову мету вторгнення до Афганістану: знищити терористичну групу "Аль-Каїда", відповідальну за напад на США 11 вересня 2001 року, і запобігти подібним атаки в майбутньому.

"Ми вирішили ці завдання, саме тому ми туди приходили. Нашим завданням в Афганістані не було будівництво держави. Тільки афганський народ має право та відповідальність визначати своє майбутнє і вирішувати, як управляти своєю країною", - сказав політик.

Останні опитування громадської думки США показують, що більшість населення США виступає за виведення військ з Афганістану.

Ця війна стала найдовшим військовим конфліктом за участю США в історії. Американська армія перебуває в Афганістані вже близько 20 років.

При цьому Байден відкинув твердження, що після відведення західних військ перемога "Талібану" неминуча, заявивши, що в ісламістів є тільки близько 75 тис. озброєних прихильників, в той час, як сили безпеки Афганістану - це 300 тис. людей.

Автор фото, Reuters

Що буде далі з Афганістаном?

Останні заяви Байдена про виведення військ з Афганістану стали продовженням його позиції на посаді віцепрезидента США, а до цього сенатора, пише кореспондентка ВВС Ліз Дюсет.

Ось її аналіз:

"Байден усіма силами хотів наголосити, що підтримку Афганістану продовжать, але навіть більший акцент він зробив на тому, що афганські політики та сили безпеки цілком здатні самі запобігти захопленню влади талібами. "Чи зроблять вони це?"- сказав президент.

Саме це питання постійно ставлять афганці, поки в Кабулі панує хаос і ворожнеча, а "Талібан" не припиняє наступ у регіонах.

Як президент, відомий звичаєм уважно вивчати всі можливі сценарії, він чітко заявив: вкрай малоймовірно, що в Афганістані з'явиться уряд національної єдності. І США не можуть - або навіть не повинні - робити щось у разі падіння Кабула. Це завдання мають виконувати самі афганці і сусідні країни".

Автор фото, Reuters

При цьому експерти називають падіння уряду Афганістану цілком ймовірним.

Британський генерал Нік Картер, який очолює генеральний штаб Великої Британії і командує сухопутними військами, описав останні новини з Афганістану як "досить похмурі" і заявив, що падіння уряду в Кабулі без підтримки іноземних військ є "цілком імовірним". Його цитує агентство Reuters.

За словами Картера, в країні може повторитися громадянська війна 1990-х, коли "з'являється культура польових командирів, а деякі важливі інститути, такі як сили безпеки, діляться за етнічними чи племінним принципом".