Президент Бразилії потрапив до лікарні через постійну гикавку

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент Бразилії Жаїр Болсонару потрапив до лікарні через постійну гикавку, повідомляє його офіс.

Очікується, що президента залишить під наглядом лікарів від 24 до 48 годин, але не обов'язково у лікарні.

У заяві офісу президента йдеться, що він "почувається добре".

Занепокоєння щодо стану здоров'я політика виникли через те, що він отримав ножове поранення у живіт під час акції у 2018 році.

Йому зробили операцій. Він втратив багато крові.

Медичні експерти кажуть, що гикавка може бути пов'язана з подразненням стравоходу після операцій у черевній порожнині.

ЗМІ повідомляють, що президент Бразилії також страждав від болю в животі.

Але також припускають, що гикавка може бути пов'язана зі стоматологічною операцією, яку він переніс на початку цього місяця.

Після двох з половиною років суперечливого президентства пана Болсонаро все більше критикують через його дії під час пандемії Covid-19.

На початку місяця десятки тисяч вийшли на вулиці протестувати через звинувачення у корупції, при закупівлі вакцин.

Жаїр Болсонару завжди публічно применшував ризики від коронавірусу, називаючи його "невеличким грипом", який не завдасть суттєвої шкоди.

Він скептично ставився до вакцин і вимог носити маски.

Також він звинувачував медіа у поширенні паніки, що шкодить економіці.

Жаїр Болсонару принципово з'являвся на публічних заходах без маски, навіть у тих регіонах, де були встановлені чіткі правила карантину.

Минулого місяця кількість смертей від вірусу у Бразилії перевищила 500 тисяч. Країна за рівнем смертності посідає друге місце у світі після США.

Жаїр Болсонару підхопив коронавірус рік тому, але повністю одужав.