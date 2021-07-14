Насильство у ПАР, діти "Ісламської держави" і пелікани Дунаю. Теленовини ВВС
У випуску 14 липня:
- Десятки загиблих, понад тисяча арештованих - чому президент ПАР кинув військо на придушення хвилі мародерств і пограбувань, які тривають уже майже тиждень.
- Чому діти джихадистів "ІД", які залишилися без батьків у таборах на півночі Сирії, потрапляють звідти в закриті інтернати і в'язниці. Розслідування ВВС.
- І унікальні кучеряві пелікани, яких можна побачити лише на Дунаї. Спецрепортаж ВВС.
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