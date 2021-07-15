У Франції тисячі людей вийшли на протести проти ковід-перепусток

1 година тому

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У кількох містах Франції тисячі людей вийшли на протести проти нових заходів, які влада має намір запровадити в країні.

Мітингувальники проти планів президента Макрона надавати дозвіл на відвідування кафе, ресторанів та кінотеатрів за сертифікатами про вакцинацію або довідками про негативний результат тесту на коронавірус.

Протести були в Парижі, Монпельє, Тулузі та Авіньйоні. Як пишуть французькі ЗМІ, загалом по всій країні участь в акціях взяли близько 20 тисяч людей.

У Парижі мітингувальники влаштовували безлади: перевертали та підпалювали сміттєві контейнери, вступали в сутички з поліцією.

В результаті поліцейським довелося застосувати сльозогінний газ.

Президент Макрон цього тижня оголосив про плани пускати відвідувачів до кафе, барів, ресторанів, торгівельних центрів і кінотеатрів лише за довідками про вакцинацію або негативний тест.

За його словами, це робить заради того, аби зупинити нову хвилю коронавірусу, пов'язану зі штамом "Дельта".

Протестувальники вважаються це зазіханням на демократію і порушенням прав тих, хто не бажає вакцинуватися.

Але їх явно не більшість. Після оголошення Макрона французи встановили рекорд: всього за добу на щеплення записалися 1,7 мільйона людей.

Нові обмеження мають запрацювати у Франції з 21 липня.

"Я розумію, чого я від вас прошу, і я знаю, що ви на це готові. Певною мірою це має бути ваше відчуття обов'язку" - пояснював свою позицію Макрон.

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Раніше міністр охорони здоров'я Олів'є Веран заявив, що до 15 вересня вакцинуватися мають усі медпрацівники. В інакшому разі вони можуть втратити зарплату.

У Франції через варіант коронавірусу "Дельта" зростає кількість хворих і госпіталізацій.

Упродовж наступних тижнів в країні може розпочатися нова хвиля пандемії, і експерти вважають, що для ефективного контролю над вірусом, щеплені мають бути не менш як 95% населення.

Зараз вакциновані трохи більше половини населення країни, а дві дози вакцини отримали лише 40%.