У ВООЗ попередили про початок нової хвилі пандемії

У ВООЗ попередили про початок нової хвилі пандемії

Автор фото, Getty Images

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що світ перебуває на початковому етапі третьої хвилі пандемії.

"Разом із тим, як у Європі та Північній Америці зростали показники вакцинації, ми спостерігали стійке зниження кількості захворювань і смертності. На жаль, зараз ці тенденції змінилися, і ми перебуваємо на ранніх стадіях третьої хвилі", - сказав Гебреїсус під час засідання комітету ВООЗ із надзвичайних ситуацій.

За його словами, ось уже місяць майже в усьому світі зростає кількість випадків захворювання Covid-19.

Після 10 тижнів зниження смертність також знову зростає, а вірус продовжує мутувати.

"Наразі варіант "Дельта" поширений більш як 111 країнах, і ми очікуємо, що незабаром він стане домінуючим штаммом у всьому світі - якщо він ще ним не став", - додав очільник ВООЗ.

Гебреїсус також заявив про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я й надалі фіксує нерівність у глобальному розподілі вакцин.

Багато країн досі не отримали жодної вакцини, а більшість держав не отримали достатньої кількості доз.

У рамках глобальної програми COVAX поставили понад 100 мільйонів доз вакцин, але масштаби постачань занадто малі.

Гебреїсус закликав країни забезпечити вакцинацію принаймні 10% свого населення вже до вересня, 40% - до кінця цього року і 70% - до середини наступного.

"Для досягнення цієї мети нам потрібні 11 мільярдів доз. Ми вдячні країнам "Великої сімки" за заяви про те, що вони пожертвують 870 мільйонів доз іншим - передусім через програму COVAX. Але потрібно набагато, набагато більше".

Очільник ВООЗ також висловив сум щодо того, що багато країн зарано послаблюють карантинні обмеження - це, на його думку, і призводить до поширення Covid-19.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!