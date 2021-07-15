У ВООЗ попередили про початок нової хвилі пандемії

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що світ перебуває на початковому етапі третьої хвилі пандемії.

"Разом із тим, як у Європі та Північній Америці зростали показники вакцинації, ми спостерігали стійке зниження кількості захворювань і смертності. На жаль, зараз ці тенденції змінилися, і ми перебуваємо на ранніх стадіях третьої хвилі", - сказав Гебреїсус під час засідання комітету ВООЗ із надзвичайних ситуацій.

За його словами, ось уже місяць майже в усьому світі зростає кількість випадків захворювання Covid-19.

Після 10 тижнів зниження смертність також знову зростає, а вірус продовжує мутувати.

"Наразі варіант "Дельта" поширений більш як 111 країнах, і ми очікуємо, що незабаром він стане домінуючим штаммом у всьому світі - якщо він ще ним не став", - додав очільник ВООЗ.

Гебреїсус також заявив про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я й надалі фіксує нерівність у глобальному розподілі вакцин.

Багато країн досі не отримали жодної вакцини, а більшість держав не отримали достатньої кількості доз.

У рамках глобальної програми COVAX поставили понад 100 мільйонів доз вакцин, але масштаби постачань занадто малі.

Гебреїсус закликав країни забезпечити вакцинацію принаймні 10% свого населення вже до вересня, 40% - до кінця цього року і 70% - до середини наступного.

"Для досягнення цієї мети нам потрібні 11 мільярдів доз. Ми вдячні країнам "Великої сімки" за заяви про те, що вони пожертвують 870 мільйонів доз іншим - передусім через програму COVAX. Але потрібно набагато, набагато більше".

Очільник ВООЗ також висловив сум щодо того, що багато країн зарано послаблюють карантинні обмеження - це, на його думку, і призводить до поширення Covid-19.