Верховна Рада підтримала відставку Авакова

1 година тому

Автор фото, Unian

Верховна Рада підтримала відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. За це рішення проголосував 291 депутат.

229 голосів дала фракція "Слуга народу", 18 - депутатська група "Довіра", 16 - "Європейська солідарність", 15 - "Голос", 7 - "За майбутнє", ще 6 голосів - позафракційні депутати.

"Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя" не голосували.

Аваков очолював МВС понад сім років - свою посаду він зберігав і за президентства Петра Порошенка, і за часів Володимира Зеленського, через що його нерідко називали "вічним міністром".

Чутки про відставку Авакова упродовж останніх років з'являлися неодноразово, але щоразу вони так і не втілювалися в реальність.

Заяву про свою відставку Аваков подав сам - втім, причину такого рішення не уточнив.

Уже відомо, що потенційною заміною Авакова на чолі МВС є депутат від "Слуги народу" та керівник комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Його кандидатуру запропонував президент.

Призначення Монастирського депутати можуть розглянути у п'ятницю, 16 липня.

Що стало причиною відставки Авакова і чи має він плани балотуватися в мери Харкова - читайте в матеріалі BBC News Україна.