Зіпсували тисячі доз Pfizer. Вакцину до Харкова доставили з порушеннями

1 година тому

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До Харкова партію вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech доставили з грубими порушеннями. Через це зіпсованими виявилися 9 360 доз.

Про історію спершу стало відомо з відео, яке поширило видання "Страна". На ньому медпрацівники відкривають контейнер з вакцинами і заміряють температуру в ньому. Пристрій показав 10-12 градусів.

При цьому вакцину Pfizer необхідно зберігати за температури від -60°C до -80°C градусів.

Згодом ситуацію прокоментували у Департаменті охорони здоров'я Харківської обладміністрації.

Там розповіли, що інцидент стався ще 30 червня. Державне підприємство "Укрмедпостач" поставило на аптечний склад на Харківщині 21 600 доз вакцини Pfizer, й тамтешні медпрацівники зафіксували порушення холодового ланцюга щодо 9 360 з них.

Уже 1 липня Департамент охорони здоров'я повідомив про це МОЗ. Зіпсовані вакцини спершу помістили в зону карантину, а згодом повернули в "Укрмедпостач".

У Департаменті запевнили, що вакцини, щодо яких зафіксували порушення правил транспортування, так і не були поставлені на облік у Харківській області. Непокоїтися щодо їх можливого використання не варто.

"Харківська адміністрація разом з Департаментом охорони здоров'я пильно стежить за дотриманням усіх вимог транспортування та зберігання доз вакцин та в жодному разі не допустить використання протермінованих вакцин та вакцин з порушенням холодового ланцюга транспортування у вакцинуванні", - йдеться в заяві.

Хто винен у порушенні транспортування зіпсованої партії препарату, тепер розбиратиметься МОЗ.