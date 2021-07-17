Італійський регіон запропонує $33 тисячі за переїзд в місцеві села

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Comune Civita

Кілька невеликих сіл в італійському регіоні Калабрія планують запропонувати по 33 тисячі доларів людям, які готові переїхати в них для постійного проживання.

Таким чином місцева влада намагається боротися зі скороченням населення.

До програми будуть включені кілька сіл з населенням до двох тисяч людей. Частина з них розташовані поблизу моря, інші - в горах.

Заохочувальні суми видаватимуть лише тим новим мешканцям, які візьмуть на себе зобов'язання відкрити в цих селах свій бізнес або влаштуватися на роботу на позицію, яка потрібна в конкретному населеному пункті.

Але і це не всі обмеження.

Кандидати, від яких прийматимуться заявки, мають бути не старшими за 40 років і повинні отримати посвідку на проживання в Італії.

Виплачувати обіцяні 33 тисячі доларів планують не одразу, а у вигляді щомісяних платежів. Але можливі й виключення.

Представник керівництва регіону Калабрія Джанлука Галло розповів CNN, що учасники програми отримуватимуть по 800-1000 євро щомісяця упродовж двох-трьох років.

Як альтернатива такому підходу можливе й одноразове фінансування для запуску бізнесу - приміром, готелю, ресторану, бару, ферми чи магазину.

"Ми ще відточуємо технічні нюанси, точну суму і тривалість фінансування, а також те, чи варто включати в програму більш великі населені пункти - з населенням до трьох тисяч людей", - каже Джанлука Галло.

За його словами, ідея проєкту викликала чималий інтерес у багатьох італійських селах, тож якщо експеримент спрацює, то в наступні роки програму фінансування розширять.

Очікується, що приймати заявки від охочих розпочнуть упродовж найближчих тижнів. На проєкт уже виділили близько 700 тисяч євро.

Населення понад 75% населених пунктів регіону Калабрія наразі не перевищує 5 тисяч жителів. Це викликає побоювання, що деякі з них вимруть, так і не отримавши притоку молодих людей, які готові були б там мешкати.

"Наша мета полягає в тому, аби підняти місцеву економіку і вдихнути життя в невеликі спільноти", - розповідає Джанлука Галло.