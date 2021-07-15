Стилізований під іграшку справжній пістолет викликав скандал у США

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram/Culper Precision

Американський виробник зброї Culper Precision опинився в центрі скандалу - компанія випустила модифікований пістолет Glock, який виглядає так, ніби він зроблений з елементів Lego.

Пістолет називається Block19 і виглядає як зброя, яку, граючись у конструктор, могла б зібрати дитина.

Culper Precision заявила, що такий дизайн покликаний "підкреслити чисту радість спортивної стрільби".

"Ми створили Block19, щоб показати всім, хто нещодавно придбав вогнепальну зброю, що вона призначена не лише для колишніх та нинішніх військових і людей, схильних до порожньої бравади, яких ми так часто бачимо в соцмережах. Зброя - для всіх, і ми хочемо привітати нових власників, якими б людьми вони не були і яких би поглядів не дотримувалися", - додали в Culper Precision.

Проте таке пояснення влаштувало не усіх.

Однією з перших на вихід "пістолета з Lego" відреагувала сама компанія Lego.

Про продаж стилізованого пістолета їй повідомила організація Everytown for Gun Safety, яка бореться з насильством із застосуванням зброї.

Після цього Lego стала вимагати припинити випуск Block19. Президент Culper Precision в інтерв'ю Washington Post уже заявив, що його компанія виконає цю вимогу.

Жертви вогнепальної зброї

Culper Precision тепер має справу з хвилею критики: випуск "іграшкової" зброї багато хто назвав безвідповідальним і небезпечним.

Активістка Everytown for Gun Safety Шеннон Уоттс підкреслила, що в США жертвами вогнепальної зброї все частіше стають неповнолітні.

Згідно зі статистикою сайту GunViolenceArchive, у 2020 році від вогнепальної зброї у США загинули 1 374 неповнолітніх.

За перше півріччя цього року загинули вже 832 неповнолітні американці.

Водночас випадків поранення дітей та підлітків минулого року нарахували 3 409, а цьогоріч - 2 078.

Закони США забороняють виробництво іграшок, які виглядають як справжня зброя. Проте зробити зброю, схожу на іграшку, формально можна.