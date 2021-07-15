У Росії рекордна смертність від Covid-19. В усьому винна "Дельта"?

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Третій день поспіль в Росії оновлюється рекорд смертей від коронавірусної інфекції.

За минулу добу в країні від Covid-19 померла 791 людина. Найбільше летальних випадків зафіксували в Санкт-Петербурзі (108), Москві (101) та Іркутській області (33).

Кількість нових випадків захворювання по всій Росії за добу 25 293. Понад 5 200 із них виявили у Москві, понад 2 400 - у Підмосков'ї, майже 2 тисячі - у Санкт-Петербурзі.

Росія наразі перебуває на четвертій сходинці за кількістю виявлених випадків коронавірусу - з початку пандемії вірус виявили вже у понад 5,8 мільйона людей. Понад 143 тисячі із них померли.

Черговий сплеск захворюваності фіксується в Росії з початку червня.

Загалом упродовж попереднього місяця смертність у Росії зросла на 13,9% у порівнянні з тим самим періодом минулого року.

Фахівці пов'язують таке зростання інфікувань з поширенням на території РФ варіанту коронавірусу "Дельта". За останніми даними російської влади, близько 66% нових випадків захворювань припадає саме на цей штам.

Місяць тому науковці з Національної академії наук України порадили українській владі обмежити міграцію з країнами, де поширюється "Дельта" - зокрема і з Росією.

Вони звернули увагу, що цей штам є небезпечнішим, ніж попередні, - за наявними даними, він у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа" (так званий "британський штам"), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше - до реанімації.

У НАН заявили, що тоді, як епідемічна ситуація у Європі переважно стабілізувалася, є країни, де кількість хворих зростає.

Крім Росії це Британія та Португалія, де також поширюється штам "Дельта". При цьому, зазначали науковці, "стрімке зростання захворюваності у Великій Британії спостерігається попри 60% вакцинованих від усього населення".