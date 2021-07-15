Німеччину затопило. Щонайменше 42 загиблих, кількість жертв зростає

1 година тому

Автор фото, Reuters

У Західній Німеччині понад три десятки людей загинули в результаті сильної повені.

Поліція заявляє, що в багатьох регіонах панує хаос і точні цифри жертв підтвердити майже неможливо.

За останніми даними, внаслідок негоди загинули щонайменше 42 людини, десятки зникли безвісти.

Автор фото, Reuters

Села затоплені водою, завалені деревами, машини плавають по дорогах, а вулиці перетворилися на ріки.

Це одна з найгірших повеней, яка коли-небудь виникала в цій місцевості, кажуть тутешні мешканці.

Чимало людей опинилися у пастках на дахах своїх будинків. Багато хто й досі чекає на допомогу.

Автор фото, Reuters

У низці районів Західної Німеччини за останні 24 години випала рекордна кількість опадів і річки вийшли з берегів.

Майже 150 тисяч будинків залишилися без електрики.

Транспортне сполучення порушене, і чиновники попереджають, що ситуація залишається небезпечною.

У четвер і п'ятницю сильні дощі очікують в інших частинах Німеччини. Існує ризик нових повеней.

Найбільше постраждали землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

Автор фото, Reuters

Поліція відкрила гарячу лінію для людей, які можуть повідомити про зникнення близьких, а жителів попросили надсилати відео та фотографії, які могли б допомогти їм у пошуках.

Рятувальники з літаків намагаються діставати людей з вулиць і дахів. Влада постраждалих земель закликає людей по можливості залишатися на верхніх поверхах або на дахах будинків.

Автор фото, Reuters

У сусідній Бельгії також кілька днів йшли сильні дощі, через які річки в регіоні Валлонія вийшли з берегів.

Особливо постраждали провінції Льєж і Намюр: курортне місто Спа повністю затопило. У місті Шофонтен майже 1 800 людей змушені були евакуюватися.

"Ми рідко маємо справу з такими сильними повенями. Востаннє таке ставалося у 1988 році", - розповів радіо RTL мер міста Даніель Баклен.

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Залізнична мережа країни Infrabel повідомила, що у четвер припиняє рух північною частиною країни через ризики, пов'язані з поїздками.

"Ми розуміємо, що в нинішніх умовах неможливо гарантувати безпечний рух потягів", - сказав міністр транспорту країни Жорж Желкіне.