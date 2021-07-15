Євро 2020. П'ятьох людей арештували за расистські образи гравців збірної Англії

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після скандалу з расистськими образами у Манчестері намалювали величезний мурал на підтримку трьох гравців - Маркуса Решфорда, Джейдона Санчо та Букайо Саки

П'ятьох людей арештували після того, як троє гравців збірної Англії стали жертвами кампанії ненависті та цькування у соцмережах, повідомляє кореспондентка BBC Емма Гаррісон.

Маркус Решфорд, Букайо Сака та Джейдон Санчо стали об'єктами расистських образ.

Останній арешт здійснила поліція графства Чешир, яка затримала 42-річного чоловіка за підозрою в демонстрації письмових матеріалів з погрозами, цькуванням та образами, які можуть спричинити расову ненависть.

У поліції повідомили, що чоловіка арештували за допис в соцмережі, який він зробив після фіналу Євро 2020.

Наразі чоловіка звільнили і він очікує подальших слідчих дій.

Перед тим головний констебль Марк Робертс назвав расистські образи "винятково підлою" поведінкою.

"Якщо ми виявимо, що ви взяли участь у цьому злочині, ми вас вистежимо і ви побачите серйозні наслідки ваших ганебних дій", - заявив він.

Потік расистських коментарів, спрямованих проти деяких чорношкірих гравців команди, з'явився у соцмережах в неділю, коли Англія програла Італії у серії пенальті в фіналі Євро-2020.

"Огидне насильство"

Головний констебль Марк Робертс наголосив, що расове цькування "абсолютно шокувало і вразило людей в усій країні".

"Команда нашої Англії була справжнім взірцем для наслідування під час змагань, поводилася з професіоналізмом та честю. Мене нудить від того, що є люди, які вважають прийнятним спрямовувати такі образливі повідомлення на них та взагалі на когось".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У передмісті Манчестера Вітінгтоні, де народився Маркус Решфорд, вболівальники збірної Англії залишають йому послання підтримки та вдячності

Пан Робертс зазначив, що розслідування триватиме, поки не знайдуть всіх відповідальних за онлайн-цькування. У цьому питанні з поліцією співпрацюють Facebook, Instagram та Twitter.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт заявив, що образи на адресу гравців Решфорда, Санчо та Саки пробачити не можна.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв заборонити відвідування стадіонів авторам расистських коментарів та дописів.

За даними поліції, за 24 години після фіналу Євро 2020 у Британії зареєстрували 897 інцидентів, пов'язаних з футболом. 264 людей арештували.