Кінець доби Авакова, потоп у Європі і стерилізація під примусом у Чехії. Теленовини ВВС

24 хвилин(и) тому

У випуску теленовин 15 липня:

Чому Арсен Аваков так раптово пішов з посади міністра внутрішніх справ і чи означає це його відхід від політики. Аналіз гучної відставки.

Десятки загиблих і зниклих без вісти. Розповідаємо про стихійне лихо в західній Європі. Такого потопу в Німеччині не пам'ятають.

Довгий ковід - це серйозно. В одній лиш Британії людей, які не можуть одужати понад три місяці, вже майже мільйон. Чому ми так мало про нього знаємо? Розповідь жінки, яка хворіє понад рік.

І як жертви примусової стерилізації в соціалістичній Чехословаччині борються за справедливість. Серед жертв - переважно представниці меншини ромів.

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