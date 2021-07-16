Повінь у Західній Європі. Десятки жертв і сотні зниклих безвісти

37 хвилин(и) тому

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Рекордні зливи у Західній Європі призвели до повеней, масштабних руйнувань і людських жертв. Поліція каже, що у багатьох регіонах панує хаос і точну кількість жертв поки що назвати неможливо.

Попередньо у Німеччині повінь забрала життя щонайменше 80 людей, десятки зниклих безвісти.

У Бельгії загинули щонайменше 11 людей. Рівень води у річках піднімається в окремих районах Нідерландів, Франції та Швейцарії. Повені також тривають у Люксембурзі.

Експерти твердять, що зміна клімату, як очікується, збільшить кількість екстремальних погодних явищ, але пов'язувати будь-який окремий випадок з глобальним потеплінням дуже важко.

"Звідки взявся цей дощ?"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила "найглибші співчуття" усім тих, хто втратив своїх близьких у цій негоді.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Це найбільша повінь за останні 400 років у Німеччині

Найбільше постраждали землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

Майже 150 тисяч будинків залишилися без електрики, порушене транспортне сполучення.

У четвер і п'ятницю сильні дощі очікують в інших частинах Німеччини. Існує ризик нових повеней.

У рятувальних та пошукових роботах в Німеччині беруть участь близько 150 тисяч поліцейських, солдатів і рятувальників. Вертольоти підбирають мешканців з дахів будинків, куди вони видерлися, рятуючись від води, а танки очищають дороги від повалених дерев і сміття.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місцеві мешканці укріплюють мішками з піском історичний центр Дрездена

Мешканці Західної Німеччини розповідають, що приголомшені катастрофою.

"Ніхто цього не очікував - звідки взявся цей дощ? Це божевілля", - розповідає Аннемарі Мюллер, 65-річна жителька Маєна. "Це був такий сильний шум, і зважаючи на швидкість, з якою падав цей дощ, ми думали, що нам виламає двері".

Автор фото, FPG/Getty Images Підпис до фото, Повінь у Берліні у 1945 році

У Бельгії на драматичних відео та фото повені видно, як автомобілі вулицею несла вода у місті Верв'є.

Особливо постраждали провінції Льєж і Намюр: курортне місто Спа повністю залило водою.

"Ми рідко бачили такі сильні повені. Останній раз таке траплялося в 1998 році", - сказав радіо RTL мер міста Даніель Баклі.

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Мешканцям Льєжу, третього за величиною бельгійського міста після Брюсселя та Антверпена, наказали евакуюватися. Місцева влада каже, що ті, хто не може виїхати, повинні перебратися на верхні поверхи своїх будинків.

Очікують, що річка Маас, яка протікає через місто, підніметься ще на 1,5 метри, попри те, що вже знаходиться на межі виходу з берегів. Чиновники також стурбовані тим, що у цьому районі може обвалитися міст. Людей закликають допомагати одне одному.

Король Бельгії Філіп і королева Матільда відвідали кризовий центр у місті Шодфонтен на південному сході Льєжа, створений для постраждалих мешканців.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Королева Матільда відвідала кризовий центр для постраждалих від повені

У Нідерландах король Віллем-Олександр та королева Максима перевірили пошкодження у Валекнбурзі, недалеко від бельгійського та німецького кордонів. Тут повінь затопила центр міста через що евакуювали кілька будинків літніх людей.

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Країна не повідомляла про жертви, але тисячі людей у містах та селах уздовж річки Маас закликали швидко залишити свої будинки.

У голландському місті Маастрихт наказали евакуюватися 10 тисячам людей.

У кількох провінціях на сході Франції оголошено попередження - метеорологічна служба в четвер заявила, що повінь може дійти і до них.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Голландська комуна Рурмонд біля річки Мез зараз виглядає так

Повінь також зачепила частину Швейцарії та Нідерландів. У Швейцарії піднімається рівень води в декількох озерах - жителям Берна влада рекомендувала паркувати свої автомобілі вище, щоб їх не затопило. У найближчі години, попереджають метеорологи, рівень води швидше за все буде підніматися. Також евакуюють міський зоопарк, з якого вже вода забрала кількох мешканців.

Британія і Євросоюз запропонували допомогу в ліквідації наслідків повені всім постраждалим країнам.