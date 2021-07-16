Денис Монастирський став новим керівником МВС

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Верховна Рада підтримала кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника міністерства внутрішніх справ. За проголосував 271 депутат.

Перед цим таке рішення підтримав комітет Ради з питань правоохоронної діяльності. "За" проголосували 18 парламентаріїв, один утримався.

Денис Монастирський склав присягу з трибуни парламенту.

У своєму виступі Монастирський наголосив, що на посаді міністра приділятиме основну увагу боротьбі з організованою злочинністю, так званими "злодіями в законі", і безпеці дорожнього руху.

Монастирський нічого не сказав про гучні справи, за які критикували його попередника, зокрема про справу Шеремета.

Посаду міністра, за словами самого Монастирського, йому запропонував президент Зеленський.

Автор фото, ВВС

Досвід роботи. Але не у МВС

Денис Монастирський, як і Аваков, ніколи не працював у правоохоронній системі.

У серпні 2019-го він пройшов до парламенту за списком партії "Слуга народу" під номером 19. У Раді очолив комітет з питань правоохоронної діяльності.

Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, має кандидатський ступінь. Викладав у своїй alma mater і має вчене звання доцента.

Працював у юридичній фірмі Hillmont Partners, що надає послуги інвесторам та бізнесу, та ТОВ "Лігал Консалтинг", яка працює в сфері управління та комерції.

У 2016-2019 роках Денис Монастирський відповідав за програми реформ правоохоронної та судової системи в аналітичному центрі "Український інститут майбутнього". Серед його засновників - Антон Геращенко, Тарас Березовець та Олексій Скрипник.

Працював помічником Геращенка, коли той був нардепом від "Народного фронту". Пан Геращенко - один із найближчих соратників Арсена Авакова, був його заступником у МВС.

Саме через ці кар'єрні епізоди Монастирського пов'язують із Аваковим.

Він будь-які такі зв'язки заперечує і розповідає, що до обрання в парламент бачився з міністром лише кілька разів, коли той зустрічався з громадськими активістами.

Без власної команди

Соратники Дениса Монастирського запевняють, що він добре розуміє вади нинішньої системи поліції. Це й низькі зарплати патрульних, і відсутність медичного страхування для них, і повернення в лави поліції старих кадрів.

Водночас у нього немає власної реформаторської команди.

Його колеги відзначають, що він знає специфіку інших правоохоронних органів. Так, він брав участь у роботі конкурсних комісій з відбору керівників місцевих прокуратур та з формування ДБР.

Нового міністра також хвалять за злагоджену роботу комітету.

Чимало залежатиме від того, кого саме він призначить своїми заступниками. А це мають бути насамперед люди із системи МВС. І так само багато що залежатиме від його взаємодії з ОП.

У той час, як Денис Монастирський не має досвіду роботи в МВС, його має 38-річний Олег Татаров, заступник керівника Офісу президента. Саме він відповідає за політику щодо силових структур з боку ОП.

Він зберіг посаду попри те, що НАБУ підозрювало його в хабарництві в справі квартир від "Укрбуду" для Нацгвардії.

Експерти прогнозують, що за Дениса Монастирського ОП суттєво збільшить свій вплив на роботу МВС. Арсен Аваков, на їхню думку, увесь час залишався занадто самостійною та сильною фігурою, і Андрій Єрмак прагнув замінити його на лояльнішу, більш контрольовану людину.