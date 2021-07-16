Газопровід – не зброя. Байден і Меркель обговорили Україну і Північний потік-2

35 хвилин(и) тому

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Європа і США протидіятимуть будь-яким спробам Росії використати трубопровід "Північний потік-2" як зброю проти сусідніх держав, зокрема України. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент США Джо Байден на спільній пресконференції.

В серпні може завершитися будівництво "Північного потоку-2".

Газопровід, вартість якого оцінюють у 11 млрд доларів, давно викликає напругу між Вашингтоном і Берліном.

Німеччина підтримує газопровід, але наголошує, що "Північний потік-2" додатковий проєкт, який не замінить українську трубу.

"Наша ідея полягає в тому, що Україна залишається транзитною країною для природного газу", - сказала Меркель на пресконференції.

"Ми будемо активно діяти, якщо Росія не буде поважати це право України, яке вона має як транзитна країна", - додала канцлерка Німеччини.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, про які саме дії йдеться, Меркель нагадала про санкції, які Європейський Союз вже застосовував щодо Росії через анексію Криму та військову агресію на Донбасі.

Це остання поїздка Меркель до США перед тим, як вона піде з посади канцлера.

Енергія не для примусу чи погроз

Попри те, що оцінки США та Німеччини щодо Північного потоку-2 дещо відмінні, президент Джо Байден нагадав, що США і Німеччина - друзі. А між хорошими друзями, за його словами, можливі суперечності.

"Хоча я повторив свою стурбованість щодо "Північного потоку-2", ми з Меркель абсолютно єдині в нашому переконанні, що Росії не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примусу або погроз своїм сусідам", - сказав Джо Байден на пресконференції.

"Мої погляди на Північний потік-2 відомі вже певний час… Але тоді, коли я став президентом, газопровід був завершений на 90%, введення санкцій, здавалося, не мало сенсу", - додав він.

Нинішня адміністрація США зняла санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG та її очільника Маттіаса Варніга в травні цього року, мотивуючи це потребою покращити відносини з ЄС та Німеччиною.

Байден виступає проти добудови газопроводу через побоювання, що це дозволить Москві отримати політичний контроль над іншими європейськими країнами та енергетичними запасами.

Зокрема, США побоюються, що трубопровід буде загрожувати безпеці та економіці України, позбавляючи її доходів від транспортування газу.

Німецькі медіа вже певний час обговорюють, яким може бути "план допомоги" Україні від ЄС та США, тобто компенсації за втрату частини транзиту. Може йтися про інвестиції в "зелену енергетику" та використання української ГТС для транспортування водню в Європу.

У день зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні Володимир Зеленський закликав їх "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси" та не домовлятися про Україну без України.

Президент Зеленський у Берліні зустрівся з пані Меркель і "відверто сказав" канцлерці, що питання запуску "Північного потоку-2" слід розглядати невід'ємно від питання безпеки України.

"Запуск "Північного потоку-2", ми вважаємо, несе потенційну загрозу безпеки в регіоні. Зайвим свідченням тому є концентрація російських військ на нашому кордоні", - розповів Зеленський на спільній з пані Меркель пресконференції після зустрічі віч-на-віч.

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За словами Зеленського, цей газогін слід обговорювати в рамках зустрічей у Нормандському форматі.

"Якщо ми говоримо про енергетичну безпеку, то ми повинні мати гарантії Європейського Союзу, гарантії Німеччини та Франції", - сказав президент.

Ангела Меркель тоді запевнила, що гарантії будуть: "Ми цього досягнемо. Ми це обіцяли. Я дотримуюся своїх обіцянок. І це стосується кожного канцлера Німеччини".

Газові гарантії

До 2024 року Росія зобов'язалася транспортувати свій газ через українську територію. У цьому році вона законтрактувала для транзиту 40 млрд кубометрів газу.

Для порівняння у 2020-му весь імпорт газу з Росії до ЄС сягнув 170 млрд кубічних метрів, що дорівнює 40% пропозиції газу в ЄС. Свій газ росіяни доправляють також мережею власних газогонів.

За різними оцінками, після запуску "Північного потоку-2" транзит через українську територію може скоротитися на 40-80%.

Чинний газовий договір між Україною та Росією укладали в грудні 2019-го за посередництва Єврокомісії та сприяння Німеччини.