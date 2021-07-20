Чому киян просять платити за тепло влітку і як це пов'язане зі зростанням тарифів восени

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, UNIAN

В літню спеку думати про опалення, а тим більше платити за тепло не хочеться. Але саме це київська влада вже запропонувала жителям столиці.

Платежі цілком добровільні, але "рекомендовані".

"Це допоможе нам з одного боку вчасно почати опалювальний сезон, з іншого - це зробить зимові рахунки за опалення більш збалансованими і зменшить навантаження на споживачів", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

У Києві рекомендований авансовий платіж становить 10 грн за кв.м.

Власне, він вже фігурує у платіжках, що їх кияни отримали у липні. Наприклад, авторові цієї історії у 40-градусну спеку запропонували сплатити за майбутнє опалення майже 400 гривень.

Місцева влада обіцяє, що зимові платіжки зменшать на суму авансу, який сплатять споживачі влітку і восени.

"Цей авансовий платіж є цілком добровільний", - запевнив представник "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Його розраховують як середньозважений по місту, розбиваючи вартість опалення за минулу зиму на три частини. До початку опалювального сезону авансова плата за тепло фігуруватиме як "переплата".

Очевидно, що подумати про оплату тепла авансом мають не лише власники житла у столиці, але й ті, хто орендує квартири у Києві, - їм доведеться враховувати, що робити з тими платежами у разі, як вони змінять квартиру.

Варто також враховувати, що від попередніх опалювальних сезонів кияни заборгували комунальникам 3,6 млрд грн за тепло та гарячу воду.

Вперед, у минуле?

Сплачувати за тепло впродовж усього року було багаторічною практикою в Україні - ще з радянських часів.

Проте під час реформ в енергетиці і запровадження ринкових тарифів від цього вирішили відмовитися, - мовляв, на ринку треба платити лише за те, що спожив.

Саме під це розгорталися масштабні програми встановлення лічильників - побудинкових для старого житлового фонду, і поквартирних - при горизонтальній розводці опалення - у новобудовах.

Автор фото, UNIAN

Проте зимові платіжки за тепло із переходом на ринкові тарифи на газ з кожним роком зростають, а інколи навіть "зашкалюють", як це сталося на початку 2021 року. І тоді урядові доводиться втручатися та "в ручному режимі" обмежувати тарифи.

Минулої зими ціни на газ для виробників тепла ще регулювала держава. А от наступної цього вже не буде. Власне, від травня цього року PSO (Public Service Obligations) для тепловиків вже не діє, і вони, як промислові підприємства та населення, мають закуповувати газ за ринковими цінами.

А для цього потрібні кошти. Тож не виключено, що столична ініціатива пошириться й на інші міста.

Не блакитний, а золотий

Перехід на ринкові ціни на газ для тепловиків та населення збігся із таким зростанням цін на газ на світових ринках, якого не було вже давно - останні 13 років.

Частково це пояснюється глобальним зростання цін на сировину, зокрема, й енергоресурси, на тлі відновлення економік після завершення коронавірусних карантинів.

Для Європи і для України проблем додав і "Північний потік-2". На тлі саги із його добудовою влітку, коли зазвичай компанії створюють газові запаси на зиму, Росія оголосила ремонт на всіх своїх ключових газогонах на європейському напрямку: "Північному потоці-1", "Турецькому потоці" та на "Ямал-Європа".

В результаті ціни на газ стали удвічі вищими, ніж торік, і перевищили 450 доларів за тисячу кубів. А європейські газові сховища, так само як і українські, заповнюються дуже повільно, хоча нині вони завантажені приблизно на дві п'ятих.

Із минулого опалювального сезону Україна вийшла із запасами газу у 15 млрд кубів. Уряд поставив завдання мати у підземних сховищах не менше 17 млрд кубів газу до 15 жовтня - початку опалювального сезону.

На кінець червня, за даними "Укртрансгазу", запаси становили 16 млрд кубів. Червневе поповнення є утричі меншим за торішнє.

Крім того, у нинішніх газових запасах 4 млрд кубів належить іноземним трейдерам, які у будь-який момент можуть продати його - в Україні чи за її межами.

Так само до 5 млрд кубів можна вважати "резервним" газом, який потрібен для транспортування російського газу до Європи через українську ГТС. Качати свій газ через Україну або платити за це прокачування Росія погодилася до 2024 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль твердить, що запровадження річних тарифів на газ убезпечило українських споживачів від зростання цін.

Тарифи точно зростуть

Проте щодо тарифів на опалення і гарячу воду прогнози прем'єра невтішні - він передбачає, що вже з жовтня вони можуть зрости на 30-70%.

Виступаючи у Верховній Раді прем'єр нагадав, що нині за ці тарифи відповідає місцева влада, а "газові компанії представили альтернативи місцевій владі у вигляді довгострокових контрактів, які дозволять їм стабільно отримувати блакитне пальне без коливання цін".

Проте чи зможуть виробники тепла домовитися із постачальниками газу, особливо, якщо взяти до уваги багатомільярдні борги перед постачальниками?

В останні дні перед канікулами депутати ухвалили закон, який дозволяє реструктурувати боргів на понад 50 млрд грн.

Цей же закон списує понад 10 млрд грн боргів і штрафних санкцій тепловиків перед "Нафтогазом". Це навряд чи покращить фінансовий стан державної компанії, яка є одним з головних платників податків до бюджету.

Так само це не додасть компанії ресурсів для розвитку власного видобутку, якого так від неї очікують, - перший газ на "стратегічних" активах "Нафтогаз" планує отримати вже у 2022 році.

Виглядає, що споживачі можуть підготуватися до зими хіба що морально, адже, на відміну від ситуації з газом, вони наразі практично ніяк не можуть вплинути на платіжки за тепло чи обрати іншого постачальника опалення і гарячої води, якщо отримують ці послуги централізовано.

Або, як у Києві, спробувати оплатити частину зимового тепла влітку.

В асоціації "Укртеплокомуненерго" прогнозують, що з 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости від 15 до 40%. Такі ж оцінки озвучували і в "Київтеплоенерго".