Правила поводження з тваринами. Рада підтримала нові норми

45 хвилин(и) тому

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15 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт 2351, який впроваджує в Україні європейські стандарти поводження з тваринами. На його ухваленні тривалий час наполягали зоозахисники.

Документ узгоджує українське законодавство з низкою директив ЄС, що мають стосунок до Європейської конвенції про захист тварин.

Хоча Україна ратифікувала цю конвенцію ще у 2013 році, фактично її норми не були імплементовані в українські закони.

У пояснювальній записці до законопроєкту його автори розповідають, що чинна стаття адміністративного кодексу України про жорстоке поводження з тваринами, упродовж багатьох років фактично не діяла - через неузгодженості в законодавстві.

Накприклад одна зі статей закону "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняє дельфінаріям використовувати будь-яку воду, крім морської, але на практиці ця заборона не працювала.

"Усі дельфінарії України порушують цю статтю. Однак оштрафувати їх неможливо, тому що за її порушення не прописана санкція в статті 89 Кодексу про адміністративні правопорушення", - розповідали автори нового законопроєкту.

До того ж, низка важливих норм в українських законах до цього часу узагалі не згадувалася.

Приміром, у Чехії закон про захист прав тварин прямо забороняє демонстрацію у ЗМІ вбивства тварин, тоді як в Україні жодної заборони прописано не було.

Саме виправлення різноманітних неузгодженостей і запровадження деяких нових заборон щодо поводження з тваринами і було метою ухвалення законопроєкту.

Що зміниться?

Ухвалений Радою документ передбачає зокрема заборону вбивства тварин для регулювання їхньої чисельності (шляхом отруєння, евтаназії тощо) та жорстоке поводження з безпритульними тваринами.

Закон також забороняє використовувати тварин у рекламі розваг і закладів харчування, утримувати хижих чи рідкісних тварин у неспеціалізованих закладах чи вдома - зокрема отруйних змій та хижих птахів.

Окрім того, нові правила передбачають заборону жебракувати та надавати фотопослуги з тваринами - за винятком, коли йдеться про цирки, зоопарки та дельфінарії.

Згідно з новими правилами, не можна також залишати тварину в закритому салоні авто за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20ºС та менше +5ºС.

Забороняється також залишати домашню тварину прив'язаною, якщо довжина прив'язі становить менше 20 метрів - окрім сторожових собак, для яких довжина прив'язі має складати принаймні 10 метрів.

При цьому в тварини - навіть якщо вона прив'язана - має бути можливість сховатися у якомусь приміщенні чи споруді при температурі більше +20ºС або менше 0ºС.

Новий закон також не дозволяє без нагляду залишати домашню тварину прив'язною в громадських місцях - поблизу зупинок, магазинів тощо.

Згідно з документом, за жорстоке поводження з тваринами з 14 років людину можна притягати до адміністративної відповідальності, з 16 - до кримінальної.

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Максимальне покарання за жорстоке поводження з тваринами, порушення правил їхнього транспортування, яке призвело до їхнього каліцтва чи смерті, нацьковування тварин одна на одну, публічні заклики до жорстокого поводження - позбавлення волі на строк до 3 років.

Покарання за ті самі дії, якщо вони вчинені у присутності неповнолітніх, може становити до 5 років в'язниці.

Постраждалу тварину конфісковуватимуть, а її власника зможуть позбавляти права на утримання тварин на 5 років.

До того, як новий закон набуде чинності, його ще мають підписати голова Ради та президент.

"Сподіваємося, цей крок народних депутатів до гуманного майбутнього України - лише перший, адже попереду ще більше важливих законодавчих змін для захисту тварин", - прокоментували ухвалення документу парламентом в зоозахисній організації UAnimals.