З Безосом полетить 18-річний студент. Він стане наймолодшою людиною у космосі

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Blue Origin Підпис до фото, Олівер Деймен - син генерального директора Somerset Capital Partners Джоса Деймена

18-річний хлопець стане наймолодшою людиною, яка полетить у космос. Він здійснить політ 20 липня разом із Джеффом Безосом. Компанія Blue Origin, яка належить мільярдеру, вперше здійснить запуск людини на орбіту.

Олівер Деймен полетить замість анонімного учасника відкритого аукціону, який купив місце на борту за 28 мільйонів доларів, але відмовився від участі "через труднощі у розкладі", заявили у компанії Безоса.

Олівер - син генерального директора Somerset Capital Partners Джоса Деймена.

Пан Деймен забезпечив собі місце у другому рейсі, але його перевели у перший, коли місце звільнилося, повідомляють у Blue Origin. Пізніше Джос Деймен вирішив відправити замість себе сина, студента фізики.

Він полетить разом із 82-річним Воллі Фанком, який стане найстаршою людиною в космосі, а також самим Безосом і його братом Марком.

Ім'я переможця, який відмовився летіти, не розголошували протягом всієї підготовки до польоту. Так само тримають у секреті й інформацію про те, що саме йому завадило взяти участь у місії.

Компанія Blue Origin не повідомляє, скільки коштує квиток пана Деймена.

Проте зазначила, що політ здійснить мрію всього життя хлопця, "який із чотирьох років був зачарований космосом, Місяцем та ракетами".

Космічні пасажири піднімуться на висоту понад 100 км над поверхнею Землі, що дозволить їм відчути мікрогравітацію.

Потім капсула повернеться на Землю за допомогою парашутів, спуск триватиме близько 10 хвилин.

Джефф Безос - один із найбагатших людей у світі.

Він створив Blue Origin у 2000 році й минулого місяця оголосив, що вони з братом вирушать у космос, зазначивши, що він хотів це зробити "все своє життя".

Минулого тижня мільярдер сер Річард Бренсон здійснив успішний космічний політ на борту ракетоплана своєї компанії Virgin Galactic.