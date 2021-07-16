12-річний хлопчик "розкрив" викрадення людини в Івано-Франківську

58 хвилин(и) тому

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В Івано-Франківську 12-річний хлопчик став свідком ймовірного викрадення людини - на його очах невідомі в масках заштовхали перехожого в авто та відвезли в невідомому напрямку.

Хлопчик не розгубився і повідомив про подію правоохоронців, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

"Він повідомив усі деталі викрадення: вказав колір, марку та номерний знак авто, описав усіх ймовірних викрадачів. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то були здивовані, адже заявником виявився 12-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.

Патрульні встановили власника авто та місце його перебування. Туди терміново прибула слідчо-оперативна група.

У результаті виявилося, що викрадення насправді не було, це був сюрприз, який компанія влаштувала для свого друга. "Жертву" добровільно забрали на спеціально організовану для нього вечірку.

Втім поліція все одно високо оцінила вчинок хлопця, який "не розгубився, а оперативно, точно та інформативно розповів про подію".

Місцеве керівництво поліції особисто подякувало хлопцю "за свідому громадянську позицію".