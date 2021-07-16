5-місячному українцю "вкололи" найдорожчі ліки у світі. Дивовижна історія порятунку

59 хвилин(и) тому

Автор фото, РЯТІВНИКИ ДІМИ / TELEGRAM

Маленький одесит Дмитро Свічинський, гроші на лікування якого збирала вся країна, 16 липня отримав укол Zolgensma, вартість якого становить понад 2 млн доларів.

У хлопчика діагностували спінально-м'язову атрофію - це рідкісна генетична хвороба, яку можливо зупинити, якщо якнайшвидше ввести одну ін'єкцію Zolgensma. Препарату, який називають найдорожчими ліками в світі.

"Момент, на який чекали та якого прагнули десятки тисяч небайдужих українців по всьому світу відбувся - Дмитрик Свічинський отримав заповітний укол", - повідомило у Facebook об'єднання "Діти, ми встигнемо", яке має на меті домогтися лікування для дітей з СМА в Україні.

Ін'єкцію та двомісячний курс реабілітації після неї Дмитро отримує у дитячій лікарні міста Сан-Антоніо (США).

Завдяки знижці весь цей курс у США коштує на 250 тис. доларів дешевше, ніж якби препарат ввели в Україні, наголошують волонтери.

"Водночас, хочемо нагадати Міністерству охорони здоров'я про те, що в нашій державі залишаються ще десятки родин з хворими на СМА, які потребують вашої уваги та допомоги! Закликаємо вас діяти", - йдеться в заяві.

$2 млн за три місяці

Спінально-м'язова атрофія - це рідкісна генетична хвороба, за якої через брак білка відмовляють м'язи та руйнується спинний мозок, можуть виникати проблеми з серцем та диханням.

Діти з цим захворюванням, особливо коли йдеться про перший тип, як у Дмитра, приречені на смерть або важку інвалідність.

У Дмитра Свічинського хворобу діагностували в березні цього року і батьки оголосили збір коштів.

Кампанія стала відомою на всю Україну, її підтримали зірки шоу-бізнесу, спорту та політики.

Батько хлопчика Віталій Свічинський розповів, що частину коштів пожертвували представники великого бізнесу, але більшу частину грошей вдалося зібрати саме завдяки переказам звичайних громадян на відносно невеликі суми.

У травні збір коштів закрили.

Що за препарат і чому він настільки дорогий

Zolgensma випускається американською компанією Novartis Gene Therapies і є першим лікарським препаратом для генної терапії спінально-м'язової атрофії.

Над його розробкою працювали близько 10 років, а використання в США дозволили лише у 2019-му.

Принцип роботи препарату часто описують як "ремонт" ДНК, - він забезпечує заміну відсутнього або дефектного гена SMN1, який і викликає спінально-м'язову атрофію.

Немовлята, які, як Діма Свічинський, народжуються з СМА 1-го типу, мають очікувану тривалість життя у 2 роки.

Zolgensma не лікує хворобу на 100%, але відчутно допомагає зупинити її прогресування - після ін'єкції діти можуть самостійно дихати, сидіти, повзати і навіть ходити.