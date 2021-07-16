У США жінка вперше пройшла пекельний відбір в елітний спецпідрозділ

1 година тому

Автор фото, ВМС США

У США жінка вперше зуміла закінчити програму спецпідготовки військово-морських сил, щоб стати оператором бойових катерів Сил спеціальних операцій (SWCC).

Члени цього елітного угрупування військ США підтримують загони "морських котиків" в ризикованих військових місіях та проводять власні секретні військові операції.

Ім'я жінки, яка пройшла 37 виснажливих тижнів тренувань, не розголошують, відповідно до політики Пентагону.

Військовослужбовиця була серед 17 інших моряків, які пройшли "оцінювання та відбір", йдеться в пресрелізі військово-морських сил США.

Тільки близько 35% військовослужбовців, які подають заявку на програму SWCC, проходять відбір, кажуть посадовці.

Виснажливі навчання новобранців включають роботу з озброєнням та навігацією, а також стрибки з парашутом, бойові завдання та таємні висадки у ворожі або засекречені райони.

Кульмінацією навчань стає 72-годинне випробування під назвою Тур, на якому відсіюється чимало вояків.

Це завдання тестує новобранців як фізично, так і розумово, адже виконання завдання включає 23 години бігу та 8 км плавання у складних умовах.

"Стати першою жінкою, яка пройшла тренування сил військово-морських спецоперацій, - це надзвичайне досягнення. Ми неймовірно пишаємось нашим товаришем по службі", - заявив контрадмірал Г'ю Вайман Говард, командувач штабу Військово-морських спецоперацій США.

"Як і її колеги оператори, вона продемонструвала характер, когнітивні та лідерські якості, необхідні для приєднання до наших сил", - підкреслив він.

Американські військові почали дозволяти жінкам виконувати бойові завдання в 2015 році.

Згідно з повідомленням Associated Press, військовослужбовиця зуміла пройти це випробування першою серед 18 жінок, які подавали заявку, щоб стати оператором бойового катера або "морським котиком".

З 18 охочих 14 не змогли пройти курс, а троє зараз все ще проходять навчання.