Хто такий Монстирський, смертельні повені в Європі і штам Дельта в Україні. Теленовини ВВС
У випуску 16 липня:
- Чого чекають від нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. І що про нього думають депутати Верховної Ради.
- Сотні загиблих і тисячі зниклих безвісти. Західна Німеччина, Бельгія і Нідерланди потерпають від найсильніших в історії повеней.
- Штам Дельта скоро добереться до України. Коли чекати на третю хвилю і що робити, щоб перенести її якомога легше.
- Взяли в карантин, а потім викинули на вулицю. Безпритульних котів зібрало лондонське кафе.
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