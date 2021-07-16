Хто такий Монстирський, смертельні повені в Європі і штам Дельта в Україні. Теленовини ВВС

У випуску 16 липня:

  • Чого чекають від нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. І що про нього думають депутати Верховної Ради.
  • Сотні загиблих і тисячі зниклих безвісти. Західна Німеччина, Бельгія і Нідерланди потерпають від найсильніших в історії повеней.
  • Штам Дельта скоро добереться до України. Коли чекати на третю хвилю і що робити, щоб перенести її якомога легше.
  • Взяли в карантин, а потім викинули на вулицю. Безпритульних котів зібрало лондонське кафе.

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