На Миколаївщині розбився гелікоптер: загинув пілот і його помічник
У суботу, 17 липня, рано вранці біля села Зайве на Миколаївщині впав і загорівся вертоліт. На борту гелікоптера перебували дві людини - пілот та його помічник, обидва загинули, повідомила ДСНС області.
Гелікоптер належав приватному агропідприємству "Меридіан-Авіа-Агро".
Рятувальники, які вирушили на місце катастрофи, ліквідували пожежу, але людей врятувати не вдалося.
Причини катастрофи поки що не відомі.
Щоб їх встановити, додатково залучили оперативну групу ГУ ДСНС України у Миколаївській області та співробітників поліції.