На Миколаївщині розбився гелікоптер: загинув пілот і його помічник

34 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС України у Миколаївській області

У суботу, 17 липня, рано вранці біля села Зайве на Миколаївщині впав і загорівся вертоліт. На борту гелікоптера перебували дві людини - пілот та його помічник, обидва загинули, повідомила ДСНС області.

Гелікоптер належав приватному агропідприємству "Меридіан-Авіа-Агро".

Рятувальники, які вирушили на місце катастрофи, ліквідували пожежу, але людей врятувати не вдалося.

Автор фото, ДСНС України у Миколаївській області

Причини катастрофи поки що не відомі.

Щоб їх встановити, додатково залучили оперативну групу ГУ ДСНС України у Миколаївській області та співробітників поліції.