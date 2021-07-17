Аваков може повернутися в уряд, вважають у "Слузі народу"

1 година тому

Автор фото, Reuters

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія припустив, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися в уряд вже восени.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Є пропозиція восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його (Авакова) в якійсь іпостасі в команді", - сказав Арахамія.

Втім, від кого лунають такі пропозиції, він не уточнив.

"Це буде за домовленістю сторін вирішуватися вже в вересні", - додав він.

Якщо Аваков повернеться до Кабміну, йому варто йти "на підвищення", зокрема на посаду віцепрем'єра, вважає Арахамія.

"Якщо брати уряд, у нас є 3-4 віцепрем'єри, це теж опція... Мені здається, що йому треба якщо йти, то тільки на підвищення".

Водночас у відповідь на питання, чи може Аваков стати міністром оборони, Арахамія сказав: "Мені здається, що він не погодиться на міністерську посаду".

А у відповідь на питання про стосунки між президентом Зеленський і Арсеном Аваковим, він відповів: "Розійшлись абсолютно по-доброму".

Сам Аваков поки що ніяк не прокоментував свою відставку і у день голосування за неї до Верховної Ради не прийшов.

Несподівана відставка Авакова

Заява Арсена Авакова про відставку цього тижня стала несподіванкою для загалу. За понад сім років роботи на чолі МВС - рекорд в історії України - його встигли назвати "вічним міністром", незмінним за будь-якого президента.

Верховна Рада розглянула і затвердила його відставку 15 липня. А вже 16 липня призначила нового міністра - депутата "Слуги народу", керівника комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського. Його кандидатуру запропонував президент Зеленський.

В Офісі президента тим часом усіляко демонстрували, що цінять заслуги очільника МВС.

Радник президента Михайло Подоляк написав компліментарний допис у Facebook і подякував Арсену Авакову за роботу.

"Він працював. Багато. Часто брав на себе відповідальність, яку мали брати інші. Часто брав на себе провину за незроблене або зроблене неправильно, тому що молода держава нерідко помилялася", - додав радник Зеленського.