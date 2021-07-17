"Вони вбивають людей". Байден насварив Facebook за дезінформацію про Covid-19

Джо Байден говорит, что пандемия распространяется среди тех, кто не прошел вакцинацию

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден різко розкритикував соціальну мережу Facebook за те, що вона, на його думку, не робить достатньо для боротьби з дезінформацією про вакцини проти коронавірусу.

Журналісти запитали американського лідера, що він думає про роль таких компаній, як Facebook, в поширенні неправдивої інформації про вакцинацію і пандемію Covid-19.

"Вони вбивають людей, - відповів Байден. - Пандемія зараз йде тільки серед тих, хто не вакцинувався".

Першу дозу однієї з вакцин проти коронавірусу отримали близько 67,9% дорослого населення США, а 59,2% - пройшли повну вакцинацію. Але багато людей не роблять щеплення, оскільки налаштовані проти вакцинації.

У четвер в США було зафіксовано понад 33 тис. нових випадків захворювання, а середня кількість хворих за сім днів зросла на 70% в порівнянні з попереднім тижнем. При цьому пацієнтів в лікарнях стало більше на 36%, а смертей - на 26% (середня щоденна кількість померлих за тиждень при цьому склала 211 чоловік).

Координатор Білого дому із боротьби з коронавірусом Джефф Зіентс заявив, що зростання захворюваності і смертності пов'язане з тим, що люди відмовляються робити щеплення.

"На американців, які не пройшли вакцинацію, припадають практично всі останні госпіталізації і смерті, пов'язані з Covid-19", - сказав чиновник.

У п'ятницю глава американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі заявила: "Зараз можна абсолютно точно сказати, що ця пандемія стає пандемією невакцинованих".

Противники вакцинації відмовляються робити щеплення, отримуючи інформацію в соціальних мережах. Крім того, деякі політики з Республіканської партії стверджують, що за допомогою вакцинації влада намагається контролювати жителів США.

За даними дослідження, опублікованого в березні цього року неурядовою організацією Center for Countering Digital Hate, противники вакцинації опублікували в фейсбуці, інстаграмі, твітері та YouTube пости, які прочитали понад 59 млн людей.

"Таким чином вони стали "найбільшими і важливими соцмережевими платформами для антиваксерів", - ідеться у доповіді.

Що кажуть соціальні мережі

Автор фото, Reuters

Офіційний представник фейсбуку Кевін Макалістер заявив, що компанію "не турбують звинувачення, не підкріплені фактами".

"Ми видалили понад 18 млн постів з дезінформацією про ковід і заблокували акаунти, які постійно порушували правила", - іднться в заяві, поширеній соціальною мережею.

Навесні цього року глава Facebook Марк Цукерберг, а також керівники Google і Twitter Сундар Пічай і Джек Дорсі відповідали на питання американських конгресменів про дезінформацію в мережі.

Дорсі заявив, що твітер виступає за модерацію постів, а Пічай повідомив, що YouTube постійно видаляє неправдиву інформацію про коронавірус і грає важливу роль в поширенні перевірених і наукових відомостей про вакцини.

Офіційний представник Білого дому Дженніфер Псакі визнала, що соціальні мережі намагаються боротися з дезінформацією, однак зазначила, що вони повинні діяти більш рішуче.

"Очевидно, що вони зробили деякі кроки. Але ясно, що зробити потрібно більше", - сказала вона.

Аналіз - більше не в друзях

Джеймс Клейтон, кореспондент Бі-бі-сі з питань технологій

Очевидно, що компанія Facebook втомилася від критики з боку різних американських адміністрацій. Трамп і його республіканці вважали, що соціальна мережа обмежує свободу слова, коли бореться з теоріями змови щодо зловживань на виборах президента США.

У Байдена і його команди - претензії зовсім іншого роду: що фейсбук бореться з теоріями змови, такими як кампанія проти вакцинації, недостатньо активно. Минулого тижня Байден підписав указ, що обмежує злиття великих технологічних фірм; вважається, що він покликаний обмежити владу таких компаній, як Facebook.

Зрозуміло, фейсбук - далеко не єдина мережа, на адресу якої звучить подібна критика. Невдоволення не раз лунало на адресу практики модерації в YouTube.

Але жорсткі слова Байдена щодо фейсбуку - це ще й свідчення його особистого невдоволення цією компанією. У січні 2020 року він сказав в інтерв'ю New York Times: "Я ніколи не був великим шанувальником Цукербрга. Я думаю, що він становить серйозну проблему".

Фейсбук не може не перейматися тим, що Байден тепер президент, а його слова стають дедалі жорсткішими.

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