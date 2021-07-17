"Вони вбивають людей". Байден насварив Facebook за дезінформацію про Covid-19

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден різко розкритикував соціальну мережу Facebook за те, що вона, на його думку, не робить достатньо для боротьби з дезінформацією про вакцини проти коронавірусу.

Журналісти запитали американського лідера, що він думає про роль таких компаній, як Facebook, в поширенні неправдивої інформації про вакцинацію і пандемію Covid-19.

"Вони вбивають людей, - відповів Байден. - Пандемія зараз йде тільки серед тих, хто не вакцинувався".

Першу дозу однієї з вакцин проти коронавірусу отримали близько 67,9% дорослого населення США, а 59,2% - пройшли повну вакцинацію. Але багато людей не роблять щеплення, оскільки налаштовані проти вакцинації.

У четвер в США було зафіксовано понад 33 тис. нових випадків захворювання, а середня кількість хворих за сім днів зросла на 70% в порівнянні з попереднім тижнем. При цьому пацієнтів в лікарнях стало більше на 36%, а смертей - на 26% (середня щоденна кількість померлих за тиждень при цьому склала 211 чоловік).

Координатор Білого дому із боротьби з коронавірусом Джефф Зіентс заявив, що зростання захворюваності і смертності пов'язане з тим, що люди відмовляються робити щеплення.

"На американців, які не пройшли вакцинацію, припадають практично всі останні госпіталізації і смерті, пов'язані з Covid-19", - сказав чиновник.

У п'ятницю глава американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі заявила: "Зараз можна абсолютно точно сказати, що ця пандемія стає пандемією невакцинованих".

Противники вакцинації відмовляються робити щеплення, отримуючи інформацію в соціальних мережах. Крім того, деякі політики з Республіканської партії стверджують, що за допомогою вакцинації влада намагається контролювати жителів США.

За даними дослідження, опублікованого в березні цього року неурядовою організацією Center for Countering Digital Hate, противники вакцинації опублікували в фейсбуці, інстаграмі, твітері та YouTube пости, які прочитали понад 59 млн людей.

"Таким чином вони стали "найбільшими і важливими соцмережевими платформами для антиваксерів", - ідеться у доповіді.

Що кажуть соціальні мережі

Автор фото, Reuters

Офіційний представник фейсбуку Кевін Макалістер заявив, що компанію "не турбують звинувачення, не підкріплені фактами".

"Ми видалили понад 18 млн постів з дезінформацією про ковід і заблокували акаунти, які постійно порушували правила", - іднться в заяві, поширеній соціальною мережею.

Навесні цього року глава Facebook Марк Цукерберг, а також керівники Google і Twitter Сундар Пічай і Джек Дорсі відповідали на питання американських конгресменів про дезінформацію в мережі.

Дорсі заявив, що твітер виступає за модерацію постів, а Пічай повідомив, що YouTube постійно видаляє неправдиву інформацію про коронавірус і грає важливу роль в поширенні перевірених і наукових відомостей про вакцини.

Офіційний представник Білого дому Дженніфер Псакі визнала, що соціальні мережі намагаються боротися з дезінформацією, однак зазначила, що вони повинні діяти більш рішуче.

"Очевидно, що вони зробили деякі кроки. Але ясно, що зробити потрібно більше", - сказала вона.

Аналіз - більше не в друзях

Джеймс Клейтон, кореспондент Бі-бі-сі з питань технологій

Очевидно, що компанія Facebook втомилася від критики з боку різних американських адміністрацій. Трамп і його республіканці вважали, що соціальна мережа обмежує свободу слова, коли бореться з теоріями змови щодо зловживань на виборах президента США.

У Байдена і його команди - претензії зовсім іншого роду: що фейсбук бореться з теоріями змови, такими як кампанія проти вакцинації, недостатньо активно. Минулого тижня Байден підписав указ, що обмежує злиття великих технологічних фірм; вважається, що він покликаний обмежити владу таких компаній, як Facebook.

Зрозуміло, фейсбук - далеко не єдина мережа, на адресу якої звучить подібна критика. Невдоволення не раз лунало на адресу практики модерації в YouTube.

Але жорсткі слова Байдена щодо фейсбуку - це ще й свідчення його особистого невдоволення цією компанією. У січні 2020 року він сказав в інтерв'ю New York Times: "Я ніколи не був великим шанувальником Цукербрга. Я думаю, що він становить серйозну проблему".

Фейсбук не може не перейматися тим, що Байден тепер президент, а його слова стають дедалі жорсткішими.