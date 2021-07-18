В Україну привезли 2 млн доз вакцини Moderna. Кого нею щепитимуть

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Україна отримала 2 000 040 доз вакцини Moderna проти COVID-19 від уряду США через глобальну ініціативу COVAX. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Вантаж із вакцинами до київського аеропорту "Бориспіль" доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Вакцини з цієї поставки призначені для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації, повідомляють у МОЗ.

"Розвезення в регіони розпочнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області", - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він також каже, що "після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації".

Це мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna та схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

Щеплення роблять двома дозами вакцини з інтервалом у 28 днів.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих в межах COVAX, в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

COVAX - це міжнародна ініціатива, яку очолюють ВООЗ, альянс вакцин Gavi та Центр готовності до епідемій CEPI. ЇЇ мета - надати доступні вакцини кожній країні світу.

Раніше в межах COVAX Україна отримала 1 064 700 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

У липні МОЗ України дозволило робити щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech усім охочим у цетрах масової вакцинації - з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

Записатися на щеплення в системі Helsi.me зможуть усім громадяни Україні старшим за 18 років, незалежно від місця реєстрації чи проживання, зазначали у МОЗ.

Водночас у Києві щеплення цією вакциною наразі роблять лише громадянам віком від 60 років, за попереднім записом.