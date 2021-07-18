Американські дипломати у Відні скаржаться на загадкову хворобу

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відень має репутацію міста дипломатів та шпигунів

Американський уряд розслідує низку повідомлень про проблеми зі здоров'ям у дипломатів та адміністративних працівників посольства у столиці Австрії Відні.

Понад 20 чиновників повідомили про симптоми, подібні до так званого Гаванського синдрому - загадкової хвороби головного мозку - з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена в січні.

Пояснити синдром досі не змогли, але американські вчені стверджують, що він, швидше за все, викликаний спрямованим мікрохвильовим випромінюванням.

Вперше його зафіксували на Кубі в 2016-2017 роках.

Американські та канадські дипломати у Гавані скаржились на такі симптоми як запаморочення, втрата рівноваги, втрата слуху та тривожність, а також "туман у голові".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, США звинуватили Кубу у "звукових атаках" на своє посольство в Гавані

США звинуватили Кубу у "звукових атаках", які вона рішуче заперечила, й цей інцидент призвів до посилення напруженості між двома країнами.

Американське академічне дослідження 2019 року виявило "патологію мозку" у дипломатів із симптомами захворювання, але Куба відкинула цей звіт.

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Вперше про випадки у Відні у п'ятницю повідомив журнал New Yorker, а згодом інформацію підтвердив Державний департамент США, який заявив, що проводить розслідування.

Reuters цитує заяву австрійського міністерства закордонних справ, в якій ідеться, що воно співпрацює з владою США, щоб з'ясувати, що сталося.

Відень довгий час був центром дипломатичної діяльності і мав репутацію "гарячої точки" шпигунства, особливо під час "холодної війни".

Такі країни, як США, мають там багато дипломатів.

Зараз у місті проводяться непрямі переговори між Іраном та США щодо спроб відновити іранську ядерну угоду 2015 року.

Про випадки такого захворювання повідомляли також в інших місцях, але американські чиновники заявляють, що цифри у Відні більші, ніж у будь-якому іншому місті, крім Гавани.

У червні державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив широкомасштабне дослідження причин захворювання.