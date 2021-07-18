Американські дипломати у Відні скаржаться на загадкову хворобу
Американський уряд розслідує низку повідомлень про проблеми зі здоров'ям у дипломатів та адміністративних працівників посольства у столиці Австрії Відні.
Понад 20 чиновників повідомили про симптоми, подібні до так званого Гаванського синдрому - загадкової хвороби головного мозку - з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена в січні.
Пояснити синдром досі не змогли, але американські вчені стверджують, що він, швидше за все, викликаний спрямованим мікрохвильовим випромінюванням.
Вперше його зафіксували на Кубі в 2016-2017 роках.
Американські та канадські дипломати у Гавані скаржились на такі симптоми як запаморочення, втрата рівноваги, втрата слуху та тривожність, а також "туман у голові".
США звинуватили Кубу у "звукових атаках", які вона рішуче заперечила, й цей інцидент призвів до посилення напруженості між двома країнами.
Американське академічне дослідження 2019 року виявило "патологію мозку" у дипломатів із симптомами захворювання, але Куба відкинула цей звіт.
Вперше про випадки у Відні у п'ятницю повідомив журнал New Yorker, а згодом інформацію підтвердив Державний департамент США, який заявив, що проводить розслідування.
Reuters цитує заяву австрійського міністерства закордонних справ, в якій ідеться, що воно співпрацює з владою США, щоб з'ясувати, що сталося.
Відень довгий час був центром дипломатичної діяльності і мав репутацію "гарячої точки" шпигунства, особливо під час "холодної війни".
Такі країни, як США, мають там багато дипломатів.
Зараз у місті проводяться непрямі переговори між Іраном та США щодо спроб відновити іранську ядерну угоду 2015 року.
Про випадки такого захворювання повідомляли також в інших місцях, але американські чиновники заявляють, що цифри у Відні більші, ніж у будь-якому іншому місті, крім Гавани.
У червні державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив широкомасштабне дослідження причин захворювання.
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