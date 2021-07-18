Бельгія відкрилася для українців - Кулеба

24 хвилин(и) тому

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Бельгія відкрилася "для всіх типів подорожей українців" - повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він уточнив, що це сталося за рекомендацією Ради ЄС.

14 липня Рада ЄС включила Україну до переліку держав, для громадян яких пропонують скасувати обмеження на подорожі.

Йдеться про необов'язкові мандрівки до Євросоюзу, наприклад, туристичні, які були заборонені для громадян третіх держав під час пандемії.

ЄС поступово розширює список "зеленої зони" - переліку країн, звідки в'їзд можливий.

Тепер, згідно із інтерактивною мапою МЗС України, для туристичної подорожі до Бельгії потрібні такі документи:

чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (строк дії якого має перевищувати дату вашого запланованого виїзду з Бельгії на 6 місяців;

документальне підтвердження мети вашої поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру, і т.ін.);

підтвердження вашої фінансової спроможності;

поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

Крім того, за 48 годин до прибуття до Бельгії ви маєте заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).