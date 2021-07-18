"Все зруйновано, просто не впізнаєш місцевість": потерпілі від повені країни Європи починають розчищати мул і бруд

21 хвилин(и) тому

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Рівень води падає, і жителі Німеччини та Бельгії, найбільш постраждалих від руйнівної повені, намагаються прибрати її наслідки.

Поступово масштаби руйнування стають зрозумілішими, але команди рятувальників продовжують шукати жертви.

Щонайменше від повені загинули 180 людей, але багатьох і досі не можуть знайти, тож кількість жертв може зрости.

Тоді як на заході Європи негода відступає, зливи та повінь і надалі спричиняють хаос у деяких регіонах Європи.

В австрійському регіоні Зальцбург вулиці одного з містечок повністю опинилися під водою. А віденські пожежники кажуть, що за одну годину ввечері суботи на столицю Австрії вилилося стільки дощу, скільки не було за попередні сім тижнів.

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Тим часом у Німеччині негода перемістилася на південь - до регіону Верхня Баварія, де сильні дощі розмивають фундаменти будівель та дороги.

У Західній Німеччині, як твердять представники влади, зберігається загроза прориву греблі Штайнбахталь. Мешканців навколишніх населених пунктів евакуювали.

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У масштабній повені, яка також вразила Швейцарію, Люксембург та Нідерланди, винні зміни клімату, кажуть лідери європейських країн.

Експерти вважають, що через глобальне потепління потужні руйнівні зливи стають більш вірогідними. Відтоді, як почалася індустріальна епоха, світ вже потеплішав на 1,2 градуса за Цельсієм.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Рятувальники намагаються звільнити дороги від потонулих авто

За останніми даними, у Німеччині під час повені загинули 156 людей, серед них четверо пожежників.

За повідомленнями на піку повені, тисячі пропали безвісти, проте з того часу багатьох вдалося знайти.

Рятувальники у землі Північний Рейн-Вестфалія почали звільняти дороги від потонулих авто.

Як каже речник пожежної служби Елмар Меттке, в машинах, які ще залишаються під водою, рятувальники перевіряють, чи не залишилися там тіла загиблих.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мешканці курортного Бад Ноєнар вже почали "велике прибирання"

У курортному містечку Бад Ноєнар мешканці вирішили самостійно почати вичищати вулиці від мулу, бруду та сміття.

Проте це завдання надто масштабне, адже багато житла, офісів та крамниць у місті просто змило водою, а світло та газ досі відключені через зруйновані комунікації.

"Все зруйновано, просто не впізнаєш місцевість", - розповідає Reuters власник винної крамниці Міхаель Ланг.

Пекар Грегор Деген розповів AFP, що зібрав групу місцевих жителів, щоб почати вичищати мул та купи залишків від руйнувань.

Канцлер Ангела Меркель має відвідати містечко Шульд, руйнування в якому, як описав один з його мешканців, "як після війни".

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, EPA Підпис до фото, Шульд зруйнований майже вщент

У Бельгії у чотирьох із 10 регіонів впоратися із наслідками повені допомагає армія.

Бельгійський прем'єр Олександр де Кроо оголосив 20 липня національним днем жалоби.

Він заявив, що повінь, яка забрала життя 27 бельгійців, є "найкатастрофічнішою в історії країни".

У Льєжі, мешканців якого евакуювали під час повені, працюють рятувальники із Франції, Італії та Австрії.

У Нідерландах тисячі людей були змушені залишили свої домівки у регіоні Лімбург, де вода зносила будівлі та греблі.

Проте у Маастрихті рівень води знизився і з п'ятниці жителі повертаються до своїх домівок.

У Швейцарії озера та річки також переповнені після сильних дощів. У п'ятницю в столиці країні Берні річка просто вийшла з берегів.

Озеро у Люцерні затоплює місто, а у Базелі жителям порадили триматися подалі від Рейну.

Як зміни клімату викликають сильні дощі?

Глобальне потепління зумовлює швидше випаровування води з поверхні землі, що призводить до зростання обсягів щорічних опадів - дощу та снігу

Одночасно тепліше атмосферне повітря може утримувати більше вологи, що своєю чергою, збільшує інтенсивність опадів

Замість того, щоб поступово зрошувати землю та рослини, опади стають сильнішими та стрімкішими, що призводить до таких повеней, як нині у Європі.