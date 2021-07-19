Іспити з української для держслужбовців та претендентів на громадянство: як це буде

1 година тому

Автор фото, UNIAN

19 липня з 9-30 відбудуться перші іспити на рівень знання української для майбутніх чиновників та громадян України.

Вони відбуватимуться згідно із нормами закону про державну мову, які запрацювали з 16 липня.

Іспити проводитиме Національна комісія зі стандартів державної мови. На її сайті є мапа пунктів, де можна скласти іспит.

Іспит для претендентів на посаду державного службовця складається з чотирьох частин:

Культура мови (24 тестові задання),

Читання (20 тестових завдань),

Письмо (1 завдання відкритого типу),

Говоріння (2 завдання відкритого типу).

Для тих, хто претендує на отримання українського громадянства, треба буде скласти іспит так само з чотирьох частин, але вони будуть іншими:

Слухання (12 тестових завдань),

Читання (31 тестове завдання),

Письмо (2 завдання відкритого типу),

Говоріння (3 завдання відкритого типу).

Як повідомила голова Комісії Орися Демська, запис на іспит розпочався 16 липня о першій хвилині по півночі. Він відбувається на спеціальній на платформі.

У п'ятницю ввечері в Комісії повідомляли, що впродовж дня на іспит записалися 348 осіб.

Нові "слоти" для іспитів надаватимуться поступово - разом із відкриттям нових пунктів, де можна скласти цей іспит.

"Мережа іспитових аудиторій постійно розширюється і це передбачає внесення змін до часових слотів, що стають доступними для реєстрації та іспит, - заявив член Комісії Ілля Данилюк. - Таке додавання ми будемо робити поступово, щоб уникнути пікового навантаження на систему".

Загалом пропускна здібність системи іспитів розрахована до тисячі осіб на добу.

Організатори обіцяють, що усі вимоги соціальної дистанції у аудиторіях будуть дотримані. На іспит треба приходити в масці і залишатися в ній увесь час до завершення іспиту, який триватиме дві години.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Запитання і відповіді під час іспиту фіксуватимуться комп'ютерами, а користуватися будь-якими засобами зв'язку заборонено

Завдання та відповіді на них фіксуватимуться комп'ютерами, які мають відеокамеру для відеозв'язку між претендентом та екзаменатором для виконання завдань з "говоріння", а також гарнітуру для прослуховування завдань, пов'язаних із письмом.

"Окрім претендентів під час іспиту в аудиторії буде інструктор, завданням якого є ідентифікація усіх претендентів та надання їм технічної допомоги", - пояснив Ілля Данилюк.

У Комісії радять приходити в аудиторію заздалегідь, не запізнюватися. Претендент, який зареєструвався, але не з'явився на іспит, буде вважатися таким, який використав свою спробу скласти іспит. Повторно він зможе зареєструватися на іспит лише через 4 місяці.

Із собою треба мати документ, який посвідчує особу.

Під час самого іспиту не можна

спілкуватися з іншими претендентами або третіми особами;

списувати відповіді;

використовувати засоби зв'язку, пристрої для зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, що не передбачені процедурою проведення іспиту;

робити помітки, що можуть ідентифікувати особу.

"Усе перераховане є підставою для припинення іспиту для претендента", - попереджають у Комісії.