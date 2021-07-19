Іспити з української для держслужбовців та претендентів на громадянство: як це буде
19 липня з 9-30 відбудуться перші іспити на рівень знання української для майбутніх чиновників та громадян України.
Вони відбуватимуться згідно із нормами закону про державну мову, які запрацювали з 16 липня.
Іспити проводитиме Національна комісія зі стандартів державної мови. На її сайті є мапа пунктів, де можна скласти іспит.
Іспит для претендентів на посаду державного службовця складається з чотирьох частин:
- Культура мови (24 тестові задання),
- Читання (20 тестових завдань),
- Письмо (1 завдання відкритого типу),
- Говоріння (2 завдання відкритого типу).
Для тих, хто претендує на отримання українського громадянства, треба буде скласти іспит так само з чотирьох частин, але вони будуть іншими:
- Слухання (12 тестових завдань),
- Читання (31 тестове завдання),
- Письмо (2 завдання відкритого типу),
- Говоріння (3 завдання відкритого типу).
Як повідомила голова Комісії Орися Демська, запис на іспит розпочався 16 липня о першій хвилині по півночі. Він відбувається на спеціальній на платформі.
У п'ятницю ввечері в Комісії повідомляли, що впродовж дня на іспит записалися 348 осіб.
Нові "слоти" для іспитів надаватимуться поступово - разом із відкриттям нових пунктів, де можна скласти цей іспит.
"Мережа іспитових аудиторій постійно розширюється і це передбачає внесення змін до часових слотів, що стають доступними для реєстрації та іспит, - заявив член Комісії Ілля Данилюк. - Таке додавання ми будемо робити поступово, щоб уникнути пікового навантаження на систему".
Загалом пропускна здібність системи іспитів розрахована до тисячі осіб на добу.
Організатори обіцяють, що усі вимоги соціальної дистанції у аудиторіях будуть дотримані. На іспит треба приходити в масці і залишатися в ній увесь час до завершення іспиту, який триватиме дві години.
Завдання та відповіді на них фіксуватимуться комп'ютерами, які мають відеокамеру для відеозв'язку між претендентом та екзаменатором для виконання завдань з "говоріння", а також гарнітуру для прослуховування завдань, пов'язаних із письмом.
"Окрім претендентів під час іспиту в аудиторії буде інструктор, завданням якого є ідентифікація усіх претендентів та надання їм технічної допомоги", - пояснив Ілля Данилюк.
У Комісії радять приходити в аудиторію заздалегідь, не запізнюватися. Претендент, який зареєструвався, але не з'явився на іспит, буде вважатися таким, який використав свою спробу скласти іспит. Повторно він зможе зареєструватися на іспит лише через 4 місяці.
Із собою треба мати документ, який посвідчує особу.
Під час самого іспиту не можна
- спілкуватися з іншими претендентами або третіми особами;
- списувати відповіді;
- використовувати засоби зв'язку, пристрої для зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, що не передбачені процедурою проведення іспиту;
- робити помітки, що можуть ідентифікувати особу.
"Усе перераховане є підставою для припинення іспиту для претендента", - попереджають у Комісії.