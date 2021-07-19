У Франції розгромили два центри вакцинації. Що обурило людей

53 хвилин(и) тому

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У Франції розгромили два центри вакцинації на тлі протестів щодо запровадження урядом жорсткіших правил карантину.

Один із закладів на південному сході країни атакували, заливши його водою з пожежних рукавів у ніч проти п'ятниці, заявила влада.

Наступного дня іншу клініку на південному заході країни частково зруйнували, влаштувавши підпал, повідомляють місцеві ЗМІ.

Інциденти відбулися у вихідні дні на тлі масових акцій проти обмежувальних заходів через Covid-19.

У суботу у протестах взяли участь понад 100 тис. людей.

Нові заходи включають обов'язкові щеплення медичних працівників та медичні перепустки для доступу до більшості громадських місць.

Критики звинуватили уряд президента Емманюеля Макрона у порушенні їхніх свобод.

На мітингу в Парижі в суботу французька політична діячка Мартін Воннер сказала протестувальникам "взяти в облогу" офіси законодавців, які підтримали обмежувальну політику уряду.

Відомому скептику щодо вакцин Воннер тепер загрожує потенційне розслідування, в неділю її змусили залишити свою опозиційну групу в парламенті. Вона сказала, що її слова неправильно витлумачили.

Обурення людей викликав останній план Макрона, який уряд запровадив, щоб приборкати дуже заразний штам коронавірусу Дельта.

За час пандемії у Франції від Covid-19 загинули понад 111 тис. людей. Хвороба також завдала серйозної шкоди економіці країни.

Минулого тижня група вчених, яка консультує уряд Франції, попередила про четверту хвилю в найближчі місяці. Лише трохи більше половини населення отримали першу дозу вакцини та менш як 40% зробили два уколи.

Опитування показують сумніви у населення щодо вакцин. Дослідження Ipsos наприкінці минулого року показало, що лише 40% опитаних людей у Франції мали намір отримати вакцину від Covid-19.