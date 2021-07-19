Невідомі атакували прикордонників на кордоні з Росією. Виявилося, що вони з СБУ

1 година тому

Автор фото, МВС

Двоє прикордонників постраждали через напад трьох чоловіків у Сумській області на ділянці українсько-російського кордону. Пізніше Служба безпеки України повідомила, що двоє нападників були співробітниками СБУ.

Цю інформацію пресслужба СБУ підтвердила Українській правді та Радіо Свободі.

МВС та Держприкордонслужба розповіли, що напад на прикордонний наряд стався у ніч проти 18 липня.

Нападники завдали прикордонниками тілесних ушкоджень середньої важкості та захопили табельну зброю.

У прикордонній службі зазначили, що напад скоїли з території України, а потім відступили вглиб країни.

Ввечері в неділю СБУ встановила, що нападниками були двоє її співробітників, яких відразу затримали.

"СБУ сама викрила осіб і сама передала слідству, адже для служби така поведінка неприпустима. На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками служби, відсторонені від роботи", - повідомили в СБУ.

У відомстві назвали інцидент "хуліганським нападом" і пообіцяли "всіляко сприяти" слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту.

У службі запевнили, що винні мають бути покарані "безвідносно до посад і прізвищ".

Мотиви нападників наразі невідомі.