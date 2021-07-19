Нашестя елітних устриць загрожує зірвати Олімпіаду в Токіо

12 хвилин(и) тому

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Чиновники в Токіо нервово спостерігають за головним водним майданчиком майбутньої Олімпіади, де небажаний гість завдавав збитків на 1,28 млн доларів, змусивши їх до термінового ремонту.

Комплекс Sea Forest Waterway у Токійській затоці, де відбудуться змагання з веслування, був готовий у заплановані терміни.

Єдине, чого ніхто не планував, - нашестя устриць.

Вони масово почали прикріплятися до поплавців, які мали захищати спортсменів від хвиль.

Устриць знайшли, коли спантеличені чиновники почали розслідувати, чому поплавки почали тонути.

Розв'язати цю проблему виявилося надзвичайно складно.

Обладнання, прокладене на відстані 5,6 км, треба було або витягнути на берег і привести до ладу, або почистити на місці командою водолазів. Загалом з поплавців вивезли 14 тонн устриць.

І це були не просто молюски. Посадовці виявили, що це - гігантські далекосхідні устриці, надзвичайно популярний в Японії делікатес. Вартість такого улову могла б сягати десятків тисяч доларів.

Однак країна не змогла скористатися неочікуваним уловом.

"Ми не розглядали можливості спожити їх", - повідомив представник влади газеті Asahi Shimbun.

Sea Forest Waterway - єдине місце для змагань з греблі у країні, яке відповідає міжнародним стандартам.

Тепер, зважаючи на такі значні витрати на проєкт, владі доведеться знайти більш бюджетне та довгострокове рішення для проблеми з устрицями.

Олімпіада-2020, яку через пандемію довелося перенести на 2021 рік, пройде з 23 липня по 8 серпня в Токіо.