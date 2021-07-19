Влада приховує вразливість кіберсистеми України - хакер в інтерв'ю Times

39 хвилин(и) тому

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Система кібербезпеки України має багато проблем і вразлива до кремлівських атак, але українська влада хоче приховати ці факти від суспільства, пише The Times.

Про це виданню розповів IT-експерт Андрій Баранович (відомий як Шон Таунсенд), якого видання називає провідним хакером України.

"Влада боїться того, наскільки незахищеними є наші інформаційні системи, але хоче приховати це від суспільства", - цитує Барановича газета.

Масштаб та інтенсивність кібератак проти України стурбували НАТО та уряди Заходу, які бояться, що такі операції будуть здійснені проти них.

Лише на початку липня Державна служба спецзв'язку та захисту інформації повідомляла про кібератаки на сайти президента України та спецслужб. Імовірно, за цим стояла Росія, пише The Times.

Видання також пригадує інші атаки на Україну, за якими могла стояти Росія. Зокрема, напад на виборчу комісію в 2014 році, атаку на українські банки в 2017 році та удар по українській енергетичній мережі через шкідливе програмне забезпечення BlackEnergy, від якого постраждали понад 230 тис. людей.

Щоправда, Москва послідовно заперечує свою причетність до будь-яких кібератак за кордоном.

"Хактивісти"

Газета Times нагадує, що Шон Таунсенд (Sean Townsend) став відомим у 2014-му, коли створив хакерську групу RUH8.

"У нашої країни в 2014-му році взагалі не було знань у галузі кібербезпеки, - розповідає активіст. - Україну атакували військові та хакери, тому я вирішив допомогти нашій країні боротися з росіянами, здійснюючи проти них хакерські атаки у відповідь".

RUH8 став частиною колективу "хактивістів", які зламували інформаційні системи російських військових частин, розвідки, регіональних урядів та верхньої палати російського парламенту.

Згодом ці групи об'єдналися в громадську організацію "Український кіберальянс", яка злила електронні листи, що ймовірно належали Владиславу Суркову - експомічнику президента РФ Володимиру Путіну, якого називали неформальним куратором українського питання в Кремлі.

Ці листи містили детальні плани з анексії Криму та підбурювання до сепаратизму на Донбасі.

У 2018-му RUH8 почав тестувати інформаційну безпеку українського уряду.

"Не використовуючи спеціальні пристрої, ми отримали доступ до комп'ютерів міністерств юстиції та охорони здоров'я. Ми виявили, що навіть атомні електростанції є вразливими", - каже хакер.

Влада хвалила Барановича за хакерські операції поти Росії, однак зреклася його після того, як той виявив прогалини в здатності України захищати себе, пише газета.

У лютому 2020 року в засновників "Українського кіберальянсу", зокрема Таунсенда, провели обшуки. Активісти розцінили це як тиск і припинили співпрацю з державними та правоохоронними структурами України.

Баранович наполягає, що відносини між "Українським кіберальянсом" та спецслужбами були неформальними.

"Якщо ми знаходили щось дуже цікаве, ми передавали це нашим спецслужбам, яким довіряли. Але не було офіційних відносин", - каже він.

Хакер додав, що кібершпигунство є надзвичайно ефективним.

"Це майже нічого не коштує. Якщо вам потрібно було щось дізнатися під час Холодної війни, держава мала інвестувати величезні гроші, тренування, досвід, час… Тепер ви можете знайти кібернайманця, який зламає систему електронної пошти за сто баксів", - пояснює він.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС