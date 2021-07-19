Англія повністю скасувала карантин та дозволила життя без масок

39 хвилин(и) тому

У Великій Британії скасували всі внутрішні обмеження через пандемію коронавірусу. Рішення почало діяти 19 липня.

Інші частини країни - Шотландія, Уельс та Північна Ірландія запроваджують менші послаблення або планують скасувати обмеження пізніше.

Відтак в Англії тепер скасовуються ліміти на кількість учасників весіль і похоронів, в пабах та ресторанах знову можна буде замовляти їжу і напої біля стійки, скасовуються також вимоги щодо реєстрації відвідувачів закладів харчування.

Відкриваються нічні клуби, для проведення масових заходів організаторам більше не потрібні будуть сертифікати, а для офісних працівників більше не діє рекомендація щодо необхідності роботи з дому.

Закон більше не вимагає захищати обличчя масками, хоча уряд "очікує та рекомендує" носити маски в закритих приміщеннях та в умовах великих скупчень людей.

Водночас прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав населення бути обережним.

Сам Джонсон разом з міністром охорони здоров'я саме пішли на самоізоляцію, а вчені попереджають, що кількість захворювань буде зростати.

Якщо зараз кількість хворих на Covid-19 в Британії складає близько 50 тис. на день, то пізніше влітку ця цифра може сягнути 200 тис.

Втім, зважаючи, що понад 68% дорослих у Великій Британії повністю вакциновані, вчені припускають, що госпіталізацій, важкого протікання захворювання та смертей від Covid-19 буде менше, ніж в попередні піки.

У відео, опублікованому в Twitter в неділю, прем'єр-міністр заявив, що зараз "правильний момент" перейти до завершальної стадії дорожньої карти Британії щодо виходу з локдауну.

"Якщо ми не зробимо цього зараз, нам слід запитати себе, чи зробимо ми це коли-небудь?" - запитав він, додавши, що вірус восени та взимку матиме "перевагу холодної погоди".

"Але ми маємо бути обережними. Ми маємо пам'ятати, що вірус, на жаль, досі тут. Кількість випадків зростає, ми можемо бачити надзвичайну контагіозність штаму Дельта", - додав Джонсон.

Найближчим часом Британія планує запровадити вакцинацію також для дітей від 12 до 17 років.