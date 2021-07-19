Кияни стабільно підтримують Кличка більше за Зеленського

1 година тому

Автор фото, УНІАН, ОП Підпис до фото, Віталій Кличко та Володимир Зеленський мають різний рівень підтримки серез киян

Діяльність мера Києва Віталія Кличка задоволені 50% опитаних киян, 44% - незадоволені. Діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 36%, а незадоволені - 57%. Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у липні.

Ці результати лише на декілька відсоткових пунктів відрізняються від аналогічного дослідження, проведеного соціологами у травні.

Тоді 53% киян висловлювали задоволення діяльністю мера Кличка і 40% були задоволені роботою президента Зеленського.

Публікація результатів опитування збіглась у часі з днем народження Віталія Кличка, яке він святкує 19 липня, про що нагадала його пресслужба.

Протягом попередніх місяців президент Зеленський також неодноразово критикував роботу Кличка й ЗМІ писали про можливе звільнення президентом мера з посади голови КМДА.

Володимир Зеленський критикував і можливі президентські амбіції Кличка.

Автор фото, Instagram/vitaliyklitschko Підпис до фото, Віталій Кличко святкує 50 років

З огляду на результати опитування, кияни краще оцінюють стан справ у місті, аніж загальну ситуацію в Україні.

Так, 29% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 57% - протилежної думки. Натомість 38% оцінюють стан справ у місті як правильний, а 52% - як неправильний.

Автор фото, Рейтинг

Переважна більшість киян - понад 80% опитаних - підтримують заборону продажу тютюнових виробів у МАФах біля шкіл та дошкільних закладів, 69% підтримують заборону продажу алкоголю у кіосках.

74% киян підтримують запровадження єдиного архітектурного стандарту для МАФів, продаж права встановлення МАФів підприємцям через конкурс у системі Prozorro (65%) та позитивно ставляться до нещодавнього звільнення від торгових кіосків підземних переходів (73%).

Опитування проводили протягом 10-14 липня серед 1200 респондентів методом особистого інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%.