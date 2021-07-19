Злива у Києві затопила вулиці та станції метро

4 хвилин(и) тому

Автор фото, Petro Ryzuniak

Через сильну зливу в Києві, яка розпочалася близько 12 години, затопленими виявилися численні вулиці та кілька станцій метро.

Станції "Берестейська" та "Академмістечко" тимчасово закрили на вхід і вихід. Як повідомили в КМДА, на "Берестейській" вода потрапила в касовий зал.

Також, судячи з повідомлень користувачів соцмереж, частково підтоплені переходи на станції "Почайна".

Рух громадського транспорту в деяких районах ускладнений - в КМДА кажуть, наразі він курсує без дотримання графіку.

Під водою також опинилися багато доріг у різних районах столиці - зокрема ділянки проспекту Правди, вулиць Леся Курбаса, Миколи Ушакова, Тулузи та низка інших.

На вулиці Верхній Вал через негоду прямо на проїжджу частину впало дерево.

Автор фото, Ілля Гаєвський / Facebook

В Українському гідрометцентрі попереджають, що грози, град, шквали вітру 15-20 м/с можуть протриматися у столиці до кінця доби.

Фахівці радять щільно закрити вікна у квартирах, прибрати з балконів предмети, які через пориви вітру можуть випасти назовні, а в разі, якщо ви опинилися на вулиці - триматися трохи далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев.

Враховуючи велику кількість блискавок у гідрометцентрі також радять вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени та не підходити до вікон.

Сайт Lightning Maps, який у реальному часі фіксує блискавки в усьому світі, наразі показує таку ситуацію в Києві та області:

Автор фото, http://www.lightningmaps.org/

У КМДА кажуть, що всього за пів години зливи випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

Над ліквідацією наслідків негоди в столиці зараз працюють 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання "Київавтодору" - загалом понад 300 працівників. До роботи також залучили спеціальну техніку - гідромонітори, мулосмоки та мотопомпи.

Автор фото, Київ Оперативний