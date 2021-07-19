Шпигун у смартфоні: уряди могли купувати програми, щоб стежити за журналістами

44 хвилин(и) тому

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Уряди авторитарних країн роками стежили за журналістами та правозахисниками завдяки шпигунському програмному забезпеченню, встановленому у смартфонах. За його розробкою стоїть ізраїльська компанія NSO Group.

За даними журналістського розслідування, проведеного низкою міжнародних видань, у списку потенційних об'єктів стеження - понад 50 тисяч телефонних номерів.

Достеменно невідомо, смартфони скількох із цих людей, були заражені шпигунською програмою.

У NSO Group тим часом заперечують усі звинувачення на свою адресу.

У компанії кажуть, що їхню програму створили для боротьби зі злочинцями та терористами і що доступ до неї надавали виключно силовим структурам країн, які мають хороший рейтинг у сфері захисту прав людини.

На думку NSO, оприлюднене розслідування сповнене хибних висновків і непідтверджених теорій.

Водночас у компанії зазначили, що все ж візьмуть до уваги окремі факти, що дійсно могли мати місце, і проведуть власне розслідування, після якого вирішать, яких заходів ужити.

Як працює Pegasus?

У розслідуванні використання шпигунської програми Pegasus взяли участь 17 видань та медіаорганізацій - зокрема The Guardian, Le Monde та Washington Post.

Pegasus дозволяє отримувати доступ до SMS-повідомлень, фото, електронних листів та дзвінків на уражених пристроях Android та iPhone. За допомогою програми також можна таємно увімкнути камери та мікрофони смартфонів - без відома власників.

Автори розслідування кажуть, що їм вдалося ідентифікувати близько тисячі жертв Pegasus з 50 країн.

Серед них - політики, бізнесмени, журналісти та активісти.

Значна частина людей у списку мешкають у 10 країнах - Азербайджан, Бахрейн, Угорщина, Індія, Казахстан, Мексика, Марокко, Руанда, Саудівська Аравія та ОАЕ.

У відповідь на запити до влади цих країн з проханням прокоментувати використання Pegasus там або узагалі заперечували застосування програми, або відкидали зловживання нею.

Авторам розслідування вдалося дізнатися, зокрема, що Pegasus встановили на пристрої людей, близьких до Джамаля Хашоггі - саудівського журналіста, вбитого у 2018 році під час відвідин посольства Саудівської Аравії у Стамбулі.

Pegasus, за даними розслідувачів, з-поміж іншого, був встановлений на смартфоні його нареченої за кілька днів до вбивства.

У NSO заявили, що їхня програма не має жодного стосунку до вбивства Хашоггі.

Також у списку жертв стеження за допомогою Pegasus фігурував убитий мексиканський журналіст Сесіліо Пінеда Бірто.

Аналіз Джо Тайді, BBC

Звинувачення на адресу NSO з'являються не вперше, але новими є дані про масштаби використання розробки щодо невинних людей, які нібито мають місце. У списку є імена майже 200 репортерів з 21 країни, і найближчим часом, як очікується, автори розкриють ще більше імен із переліку.

До висунутих звинувачень є багато питань: зокрема, звідки взявся цей список і скільки пристроїв насправді інфікували шпигунським програмним забезпеченням.

NSO вчергове відкинула усі звинувачення, але це сильний удар по компанії, яка активно намагається очистити свою репутацію.

Усього два тижні тому вона опублікувала звіт, у якому детально розповіла про свою політику і зобов'язання дотримання прав людини.

В Amnsty International, щоправда, цей документ називали "рекламною брошурою".

Останні звинувачення зашкодять іміджу NSO, але навряд чи створять їй серйозні фінансові проблеми. Адже у світі є дуже мало приватних компаній, здатних створювати шпигунські програми такого рівня.