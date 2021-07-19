Втеча з Японії у коробці. Суд покарав рятівників ексбоса Nissan, яких США видали Токіо

1 година тому

Автор фото, Reuters

Суд у Токіо виніс обвинувачувальний вирок двом американцям, які допомогли втекти з Японії екскерівнику корпорації Nissan Карлосу Гону - на той момент його підозрювали у фінансових зловживаннях.

Двох чоловіків, про яких йдеться, на початку березня Японії видали Сполучені Штати.

60-річний Майкл Тейлор, колишній "зелений берет" та експерт із безпеки, отримав 2 роки в'язниці, його 27 річний син Пітер - 20 місяців.

За японськими законами, їм загрожувало до 4,5 років тюрми. Вирок виявився відносно м'яким, оскільки підсудні визнали провину, дали правдиві свідчення і вибачилися.

Майкл Тейлор очолював приватну фірму, що спеціалізувалася на тому, аби витягати людей з непростих ситуацій за кордоном - переважно на Близькому Сході.

Як писав Vanity Fair, він успішно провів понад два десятки подібних операцій, за кожну з яких отримав від 20 тисяч до 2 мільйонів доларів.

Справа, яка стосується екскерівника Nissan Карлоса Гона, розпочалася з його сенсаційного арешту 19 листопада 2018 року. Через чотири місяці після цього він вніс заставу на суму близько 9 мільйонів доларів - його перевели на домашній арешт.

29 грудня 2019 року Майкл і Пітер Тейлори сховали Гона в ящику з просвердленими дірками для дихання - в таких коробках зазвичай перевозять музичні інструменти та концертне обладнання.

Згодом у цій коробці Гона вивезли з Японії на турецькому приватному літаку - за цю послугу вони отримали 1,3 мільйона доларів.

В результаті 67-річний Гон опинився в Лівані, який не має з Японією договору про екстрадицію (Гон народився в Бразилії, але походить з Лівану).

Гона, який свого часу прославився виведенням Nissan із важкої кризи, в Японії звинувачують у систематичному заниженні даних про доходи компанії з метою уникнути сплати податків, а також використанні корпоративних грошей задля особистого збагачення.

Після прибуття до Лівану Гон скликав пресконференцію, на якій заперечив усі звинувачення, назвав японську правоохоронну систему несправедливою та пожалівся, що його безперервно допитували упродовж 8 годин і не дозволяли бачитися з дружиною.

За словами Гона, його підставили місцеві менеджери Nissan, які противилися його курсу на злиття з французькою Renault.

Колишній заступник Гона Грег Келлі наразі перебуває під судом у Японії за тими самими звинуваченнями, йому загрожує до 10 років тюрми.

Нахабна операція

Підпис до фото, Майкл Тейлор і його син на паспортному контролі

За даними японських слідчих, втеча Гона готувалася довго і ретельно. На записах з камер спостереження видно, як Гон виходить зі свого дому в Токіо і прямує до готелю, де напередодні зупинилися Тейлори, потім троє чоловіків сідають у швидкісний потяг до Осаки.

Приватний літак із ними на борту вилетів з місцевого аеропорту Кансай.

У нещодавньому інтерв'ю BBC він назвав пів години, які провів у коробці в очікуванні вильоту, найдовшими в його житті.

"У потязі до Осаки я одягнув капелюха, маску і темні окуляри", - згадував він події того дня у своїй книзі.

Американські прокурори назвали цю операцію "однією із найнахабніших та добре організованих втеч у сучасній історії".

Оголошуючи вирок Тейлорам, японський суддя Хідело Ніреї визнав, що притягти до відповідальності самого Гона не є можливим.

У травні минулого року Тейлорів, які жили у штаті Массачусетс, арештували за японським ордером і посадили до в'язниці в Бостоні. Їхні адвокати кілька місяців боролися проти екстрадиції, але Верховний суд США у лютому поставив крапку в цій справі.

Зранку 2 березня кореспондент агентства Reuters бачив, як Тейлорів вивели з літака в токійському аеропорті Наріта і посадили до поліцейського автобусу.

Їхній адвокат Пол Келлі назвав це "сумною подією для всіх, хто вірить, що військові ветерани заслуговують кращого ставлення від своєї країни".

Японські захисники Тейлорів просили суд дати їм умовні терміни або зарахувати 10 місяців, проведені ними в американській в'язниці, але суддя відмовив їм у цьому клопотанні.