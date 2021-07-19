Тисячі молодих скакових коней вбивають на скотобійнях. Чому це збурило Британію

15 хвилин(и) тому

Автор фото, ANIMAL AID

Тисячі скакових коней відправляють на бійні у Великій Британії та Ірландії, йдеться в розслідуванні BBC Panorama.

Деякі з вбитих тварин колись належали або тренувалися в відомих людей зі сфери перегонів.

Прихована зйомка також показала, як правила, призначені для захисту коней від жорстокої смерті, регулярно ігноруються в одній зі скотобоєнь Великої Британії.

У закладі заявили ВВС, що не схвалюють жодної форми жорстокого поводження з тваринами.

Один з експертів назвав кадри прихованої зйомки з камер, встановлених групою Animal Aid, доказом відвертих порушень законодавства.

У лютому минулого року фотографія відомого тренера Гордона Елліотта, який сидів на мертвому коні, викликала обурення у світі кінних перегонів та далеко поза цієї сферою.

Поведінку Елліотта, який підготував трьох переможців кінних перегонів Grand National, суворо засудили, а його самого відсторонили від спорту до 9 вересня цього року.

Цей інцидент наробив багато галасу, але він також підняв питання долі багатьох коней у цій галузі, які гинуть під час перегонів, на тренуванні чи на скотобійнях.

Інформаційні запити показали, що з початку 2019 року у Великій Британії та Ірландії вбили 4000 колишніх скакових коней. Більшість, але не всі, тренувалися в Ірландії.

Animal Aid, яка тривалий час проводила кампанію за припинення кінних перегонів, встановила приховані камери на англійській скотобійні "Друрі та сини", яка має ліцензію на вбивство коней.

"Коли ми переглянули кадри, ми були абсолютно вражені величезним обсягом молодих чистокровних коней", - сказав представник Animal Aid Ден Стенселл.

Автор фото, ANIMAL AID

Записи зробили протягом чотирьох днів наприкінці 2019 року та на початку 2020 року.

На них показані десятки колишніх скакових коней, яких вбивали. Більшість з них з Ірландії, також більшість - зовсім молоді тварини.

Деякі коні, яких застрелили на скотобійні, мали позаду блискучу скакову кар'єру і принесли виграші на тисячі фунтів.

Троє з них пройшли навчання у Гордона Елліотта у його найсучасніших конюшнях в графстві Міт, Ірландія.

Тренер повідомив BBC Panorama, що він не відправляв на бійню жодну з трьох вбитих тварин.

За його словами, коней звільнили від перегонів через травму, тож, коли їх убили, вони не були під його опікою.

Елліотт сказав, що двох коней відправили дилеру, "щоб підшукати їм новий дім, якщо це можливо, а якщо ні, щоб здійснити гуманну евтаназію", відповідно до норм законодавства.

Він сказав, що віддав третього коня іншому вершнику, як того просив власник тварини.

Тренер заявив, що вперше дізнався про долю коней, коли з ним зв'язалися журналісти.

Він запевнив, що забезпечує належне поводження і добробут тваринам, які перебувають під його опікою, і знайшов новий дім великій кількості цих тварин.

Камери Animal Aid також, схоже, зафіксували порушення правил щодо захисту тварин від зайвої жорстокості.

Правила передбачають, що коней не слід вбивати на очах одне одного.

Відповідно до відео, за чотири дні зйомок коней розстрілювали разом 26 разів.

Професор Даніель Міллс, фахівець з поведінки тварин з Університету Лінкольна, який бачив кадри, сказав, що бачити, як від пострілу інший кінь раптово падає, "дуже стресово для коня в цій ситуації".

Це не єдине порушення правил.

Правила також зазначають, що слід докласти максимум зусиль, щоб забезпечити швидку смерть. Але кадри показали, що інколи смерть була далеко не миттєвою.

91 раз камери зафіксували, що у коней стріляли не зблизька, а здалеку.

Переглядаючи кадри одного з таких вбивств, професор Міллс сказав: "Ви бачите, що він (кінь - ред.) повертає голову. Здається, він досі контролює голову та шию".

"Стріляти в коня здалеку, як на мене, цілком не відповідає порядку. Якщо ви збираєтеся здійснити евтаназію коня, вам потрібно влучити кулею в правильне місце".

"Якщо це показує, як їх вбивають, то у нас справді серйозна проблема", - додав професор.

На скотобійні "Друрі та сини" заявили ВВС Panorama, що "вони ретельно дбають про те, щоб підтримувати високі умови добробуту і не сприймають жодної форми жорстокого поводження з тваринами".

Вони сказали, що всіх коней "гуманно знищують", і що у випадках, коли трапляються проблеми, вони вживають "швидких заходів", щоб виправити ситуацію.

Крім того, деяких коней везли на бійню понад 560 км, перш ніж вбити, що теж можна охарактеризувати як жорстоке поводження.

"Висновок щодо коней простий. Якщо щодо них слід здійснити евтаназію, це можна і потрібно зробити вдома. Отак просто", - заявила фахівець з ветеринарної медицини, доктор Ганна Донован.

Керівні органи у сфері кінних перегонів Ірландії та Британії запевнили журналістів, що роблять все, щоб забезпечити добробут коней і ретельно вивчать інформацію з розслідування.

"Я розумію, чому людей приваблюють перегони, бо вони привабили і мене самого, - каже Стенселл з Animal Aid. - Але через погані умови і кількість коней, які гинуть або яких вбивають на бійнях, я більше не можу їх підтримувати - і я думаю, що багато людей почуватимуться так само".