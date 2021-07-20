У США рекордні лісові пожежі на сотні тисяч гектарів. І це лише початок

25 хвилин(и) тому

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В американському штаті Орегон лісові пожежі охопили площу у понад 120 тис. гектарів та змусили до евакуації тисячі людей. Це одна з 4000 пожеж у США в 2021 році, які випалили сумарно площу на майже пів мільйона гектарів.

Понад 2000 пожежників борються з так званою Bootleg Fire - однією з найбільших пожеж в історії Орегону.

З 6 липня вона вже охопила територію, яка більша за місто Лос-Анджелес.

Це одна з понад 80 великих пожеж, що вирують у 13 штатах США, спричинених хвилями спеки та сильним вітром.

Пожежа змусила щонайменше 2000 жителів з переважно сільських районів покинути свої будинки. Вогонь вже знищив щонайменше 160 будинків та будівель.

Влада заявила, що чверть периметра пожежі вдалося локалізувати.

Автор фото, Getty Images

"Погода насправді проти нас, - заявив в неділю американським ЗМІ начальник операційного відділу Джон Фланніган. - Буде спекотно, буде сухо, а повітря буде нестабільним, що сприяє збільшенню жару".

Прогноз погоди на цей тиждень навряд чи допоможе зусиллям для боротьби з пожежею. Очікується, що температура буде на 10-15 градусів вище норми, зберігатиметься посуха.

За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, цього року лісові пожежі вже пошкодили територію країни на майже 500 тис. гектарів, переважно в західних штатах.

Організація зафіксувала понад 4000 пожеж у 2021 році, що майже вдвічі перевищує загальний показник минулого року.

Лише в Каліфорнії вигоріло в п'ять разів більше площі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У сусідній Канаді лише за минулі вихідні також загорілося понад 150 нових пожеж, повідомляє Міжвідомчий центр лісових пожеж Канади.

Експерти заявили ВВС, що через багаторічну посуху безпрецедентні лісові пожежі в Північній Америці 2021 року мають "захмарний" потенціал.

Багато вчених стверджують, що зміни клімату збільшують ризик спекотної сухої погоди, яка може спричиняти пожежі.

Світ уже нагрівся приблизно на 1,2 градуса з початку індустріалізації, і температури будуть продовжувати зростати, якщо уряди у всьому світі не будуть різко скорочувати викиди.