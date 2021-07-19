Заради відео в TikTok. У Києві судитимуть молодиків, які влаштували погром в орендованій квартирі

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Київська міська прокуратура

У столиці судитимуть молодиків, які заради "ефектного" відео для соцмереж розгромили орендовану квартиру.

Як повідомили в прокуратурі, йдеться про п'ятьох жителів столиці.

11 квітня вони орендували квартиру на бульварі Лесі Українки, що здавалася подобово, і того ж дня прибули до помешкання.

"Пізно ввечері, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, молодики почали трощити в квартирі меблі та псувати інтер'єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили та пошкодили всю наявну в квартирі побутову техніку, елементи інтер'єру та дрібні побутові прилади, меблі", - розповідають правоохоронці.

Окрім того, додають в прокуратурі, орендарі помешкання палили цигарки та гучно слухали музику, чим заважали відпочивати іншим жителям будинку.

Усі свої дії молодики знімало на відео, яке потім оприлюднили в TikTok, - правоохоронці припускають, що саме заради "ефектної" публікації в соцмережах компанія і влаштувала погром.

Автор фото, Київська міська прокуратура

Автор фото, Київська міська прокуратура

Автор фото, Київська міська прокуратура

За оцінками правоохоронців, збитки, завдані орендарями, оцінюються в 370 тисяч гривень.

Справу розглядатиме Печерський суд Києва. Фігурантів звинувачують за статтями про умисне знищення чужого майна та хуліганство, вчинене групою осіб.

Максимально можливе покарання, передбачене ними, - 4 роки позбавлення волі.

Минулого року українські ЗМІ звертали увагу на те, що зйомки відео із погромами орендованих квартир стає популярною серед молоді розвагою.

"Я не знаю, навіщо вони це роблять. Викладають усе в соцмережі. Їм розвага, а нам збитки", - розповідав в розмові з виданням "Обозреватель" власник однієї зі столичних рієлторських компаній Михайло Моїсеєв.